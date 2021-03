Fabrizio Romano weet welke grootmachten praten met Sergio Agüero

Woensdag, 31 maart 2021 om 13:43 • Jeroen van Poppel

Nu Sergio Agüero bekend heeft gemaakt te gaan vertrekken bij Manchester City, is de 32-jarige Argentijn gezien zijn aanstaande transfervrije status een gewilde speler in de Europese top. Fabrizio Romano meldt woensdag dat Barcelona de gesprekken met Agüero heeft geopend, terwijl ook Paris Saint-Germain heeft geïnformeerd.

Over de vermeende interesse van Barcelona gaan de laatste dagen tegenstrijdige geruchten. Volgens Sport en Mundo Deportivo staat Agüero niet op het wensenlijstje van trainer Ronald Koeman, maar Romano denkt daar anders over. De transfermarktexpert meldt dat Barcelona de gesprekken heeft geopend en de spits beschouwt als 'optie'. Memphis Depay, die eveneens transfervrij kan vertrekken bij Olympique Lyon, staat ook op die lijst met opties.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder is er de belangstelling van PSG, dat volgens Romano alleen heeft geïnformeerd naar de salariseisen van Agüero. Juventus en Chelsea, clubs die ook aan de Zuid-Amerikaan worden gelinkt, hebben op dit moment 'andere prioriteiten'. Berichtgeving waarin Manchester United aan Agüero wordt gekoppeld, verwijst Romano naar het rijk der fabelen. "Honderd procent fake", aldus de Italiaan.

Maandag werd bekend dat Agüero en City na tien seizoenen uit elkaar gaan. De Argentijn wordt als recordtopscorer aller tijden van de club uitgezwaaid. In totaal heeft hij 257 goals gemaakt in 384 optredens. "Wanneer de cirkel rond is, komen er veel gevoelens naar boven”, begon de aanvaller in zijn afscheidsboodschap op Instagram. "Een groot gevoel van tevredenheid en trots overheerst, aangezien ik tien volle seizoenen bij Manchester City heb mogen spelen: iets dat vandaag de dag zeldzaam is voor een professionele voetballer."