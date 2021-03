Steun voor Ronaldo na woede-uitbarsting: ‘Hij is onze aanvoerder, voor altijd’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 10:44 • Rian Rosendaal

Cristiano Ronaldo blijft gewoon aanvoerder van Portugal, zo benadrukt bondscoach Fernando Santos in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Luxemburg van dinsdag. Er was de nodige ophef rondom de aanvaller na afloop van het duel met Servië (2-2) van zaterdag, toen in de blessuretijd een inzet van Ronaldo over de lijn leek te zijn, maar niet werd toegekend door arbiter Danny Makkelie. De 36-jarige captain was woedend, gooide zijn aanvoerdersband op de grond en stormde het veld af.

Ronaldo had met de veelbesproken actie de eer van Portugal geschonden, zo klonk het in verschillende Portugese media. Desondanks peinst Santos er niet over om de aanvoerdersband aan een andere international te geven. "Ronaldo is een nationaal boegbeeld", springt de coach in de bres voor zijn sterspeler. "Niemand zal verklaren dat zijn reactie in orde was, maar dat is nog geen reden om zijn aanvoerderschap ter discussie te stellen. Dat is zeker iets waar ik zeer duidelijk over wil zijn", zo benadrukt Santos enkele dagen na de tumultueuze slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië.

Ronaldo is WOEST! ??



Drama in de absolute slotfase van Servië - Portugal, waar Cristiano Ronaldo geen goal krijgt aangezien er geen doellijntechnologie is ??



Ronaldo gooit zijn aanvoerdersband op de grond en duikt woedend de catacombe in ??#ZiggoSport #WCQ #SRBPOR pic.twitter.com/j2IqsT2kAT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 27, 2021

"Het was gewoon een moment van grote frustratie", vervolgt Santos, die Portugal in 2016 naar de Europese titel loodste, zijn terugblik. "Ronaldo zal voor altijd onze aanvoerder zijn. Als hij nou de bondscoach, zijn medespelers of de Portugese bond had beledigd, dan was het iets anders geweest en hadden we erover kunnen nadenken. Maar dat was dus niet het geval." Ronaldo liet kort na het incident al van zich horen via Instagram. "Ik zal altijd alles geven voor mijn land, dat zal nooit veranderen. Maar dit zijn moeilijke momenten, zeker wanneer een hele natie wordt geraakt. Kop omhoog en door naar de volgende uitdaging."

In de derde minuut van de blessuretijd van het duel met Servië leek Ronaldo de winnende treffer te maken. De Servische verdediger Stefan Mitrovic haalde de bal achter de doellijn weg, maar het was voor assistent-scheidsrechter Mario Diks niet zichtbaar of de bal in zijn geheel over de lijn was. Ronaldo rende briesend naar Diks en liet zijn onvrede blijken, waarop hij door Makkelie bestraft werd met een gele kaart. Omdat er geen doellijntechnologie en VAR aanwezig was bij het duel in Belgrado, kon Makkelie zijn beslissing niet herzien. Ronaldo verliet vervolgens woedend het veld en gooide zijn aanvoerdersband op de grond. Makkelie maakte na het zien van de beelden zijn excuses aan Santos en herhaalde deze boodschap maandag nog eens in gesprek met A Bola.