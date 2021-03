Metamorfose bij PEC Zwolle: in ieder geval twaalf spelers gaan vertrekken

Maandag, 29 maart 2021 om 16:12 • Chris Meijer

PEC Zwolle lijkt komende zomer een totale metamorfose te ondergaan. De huidige nummer dertien van de Eredivisie maakt via de officiële kanalen bekend dat er komende zomer van negen spelers die momenteel in het bezit zijn van een aflopend contract afscheid genomen gaat worden. Het ligt eveneens voor de hand dat drie van de vier momenteel gehuurde spelers volgend seizoen niet in Zwolle actief zullen zijn.

Volgens de CAO hebben clubs de verplichting om om alle tussentijds verlengde verbintenissen die aflopend zijn voor 1 april op te zeggen. Dit hoeft overigens niet per se te betekenen dat de genoemde spelers aan het einde van het seizoen vertrekken, want er kan op een later moment alsnog gesproken worden over een langere samenwerking. PEC communiceert echter dat er komende zomer echter van negen spelers ‘om uiteenlopende redenen’ afscheid wordt genomen.

Mike van Duinen, Xavier Mous, Reza Ghoochannejhad, Thomas Lam, Virgil Misidjan, Jesper Drost, Clint Leemans, Marc-Olivier Doue en Nigel Bertrams zijn bezig aan hun laatste maanden in dienst van PEC. Ook de huurovereenkomsten van Thomas Buitink, Immanuel Pherai, Benson Manuel en Slobodan Tedic lopen af. Technisch manager Mike Willems laat weten dat er nog wel met Manchester City wordt gesproken over het verlengen van de huurperiode van Tedic.

“Onze selectie ondergaat komende zomer een metamorfose”, geeft Willems te kennen op de website van PEC. “Deze keuze wordt bewust gemaakt omdat we samen met de nieuwe trainer voor een frisse start gaan. Om de transformatie kracht bij te zetten dienen we nu eerst van deze spelers afscheid te nemen, waarmee we in ons salarishuis ruimte creëren. Van de vertrekkende spelers waren we met Virgil Misidjan en Benson Manuel graag verder gegaan, alleen is dat op dit moment financieel onhaalbaar gebleken. Met Slobodan Tedic en Manchester City zijn we in gesprek en verwacht ik wel tot een nieuwe overeenkomst te komen.”

De optie in het aflopende contract van Mike Hauptmeijer is wél gelicht, waardoor hij tot medio 2022 vastligt bij PEC. Er wordt eveneens nog gesproken met Bram van Polen en Thomas van den Belt over een langere samenwerking. Als PEC eruit komt met Van Polen, maakt de 35-jarige aanvoerder zich op voor zijn zestiende seizoen in Zwolle. Met Art Langeler arriveert er komende zomer een nieuwe trainer in het MAC3PARK Stadion.