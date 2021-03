Rondo tipt Oranje: ‘Frankrijk is wereldkampioen geworden met zo’n speler’

Zondag, 28 maart 2021 om 21:14 • Chris Meijer

De analisten van het programma Rondo van Ziggo Sport zijn goed te spreken over Luuk de Jong. De spits van Sevilla scoorde zaterdagavond namens Oranje in het met 2-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met Letland. Ruud Gullit vergelijkt de rol van De Jong met die van Olivier Giroud bij de Franse nationale ploeg tijdens het gewonnen WK van 2018 in Rusland.

“Zijn we goed bezig met Luuk de Jong? Hij wordt vaak gezien als de twaalfde man of de pinchhitter. Zoals we nu spelen, is het toch lekker om hem in de spits te hebben? Dat anderen daar ook van kunnen profiteren”, zo brengt presentator Jack van Gelder De Jong ter sprake. “Je kan hem niks verwijten op het gebied van inzet, want hij kleunt er vol in met alle risico’s van dien”, reageert Khalid Bouhlarouz. “Ook bij kopballen, je ziet hem er vol in gaan met zijn hele lichaam. Met het idee van: we zien wel wat het wordt. Hij duikt er gewoon in.”

“Een speler als Luuk de Jong is gewoon handig. Door de lucht, terugleggen, in de kluts: daar is hij in opgegroeid. Dat soort spelers moet je ook hebben. Je hebt ook jongens die slim, handig en snel zijn. Zo moet je met variatie kijken hoe ver je komt”, gaat Marco van Basten verder. “Frankrijk is wereldkampioen geworden met zo’n speler. Giroud! Geen knikker geraakt, maar hij leidde wel de boel af”, zo wijst Gullit op Giroud. De spits van Chelsea kwam op het door Frankrijk gewonnen WK in iedere wedstrijd in actie en scoorde geen enkele keer op het toernooi.

“Waarom speel je tegen Letland en Gibraltar niet met twee spitsen? Met Luuk de Jong én Weghorst? Als je toch je geluk wil zoeken. Dan moet je kleunen met de afvallende ballen, in de slotfase van een wedstrijd krijg je zo heel veel kansen. Zo moet je ook beginnen tegen Gibraltar”, zo concludeert Aad de Mos. Bondscoach Frank de Boer posteerde in de met 4-2 verloren uitwedstrijd tegen Turkije nog Memphis Depay in de punt van de aanval, maar de aanvoerder van Olympique Lyon speelde tegen Letland als linksbuiten.

Ook Roy Makaay is enthousiast over De Jong na het duel tussen Nederland en Letland. De oud-spits beoordeelt hem als rapporteur voor De Telegraaf met een 7. “Luuk deed exact waarvoor hij in deze wedstrijd stond: scoren met het hoofd en assists leveren met het hoofd. Als Davy Klaassen had geprofiteerd van zijn teruggelegde kopbal, was de inbreng van Luuk nog groter. Als je Luuk opstelt, heb je jongens om hem heen nodig die er staan als hij wordt aangespeeld. Met Davy of Gini heb je die jongens in huis, want die hebben allebei scorend vermogen.”