Frankrijk herstelt zich ondanks gemiste strafschop Mbappé van valse start

Zondag, 28 maart 2021 om 16:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:08

Frankrijk heeft zich zondagmiddag hersteld van de tegenvallende start van de WK-kwalificatiereeks. Afgelopen woensdag kwam de regerend wereldkampioen namelijk niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Oekraïne. Vier dagen later liet de formatie van bondscoach Didier Deschamps zich tegen Kazachstan niet opnieuw verrassen: 0-2. De basis voor de overwinning werd gelegd in de eerste helft, met hoofdrollen voor Ousmane Dembélé en Anthony Martial. Enige smetje op de zege was de gemiste strafschop van Kylian Mbappé in de slotfase.

Binnen tien minuten had Dembélé, die bij Barcelona al een poos in een goede vorm verkeert, zijn visitekaartje afgegeven. De vleugelaanvaller nam een verre uittrap van doelman Hugo Lloris op fraaie wijze aan, om daarna vanaf de linkerkant een aanval van Frankrijk op te zetten. Uit de bijzondere actie kwam evenwel niet de openingstreffer. Ruim tien minuten later was dat wél het geval. Halverwege de helft van Kazachstan kreeg Martial de bal aangespeeld en de aanvaller van Manchester United was met één beweging drie tegenstanders kwijt. Martial legde de bal breed op Dembélé, die de bal vervolgens onberispelijk in de verre hoek schoot: 0-1. Op slag van rust verdubbelde Frankrijk de voorsprong, al kreeg het daarbij wel hulp van het thuisland. Sergiy Malyi kopte de bal onbedoeld binnen uit een hoekschop van Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé krijgt de kans om zijn goaltje mee te pikken, maar faalt vanaf de penaltystip ?? Het blijft voorlopig 0-2 in Kazachstan.#ZiggoSport #WCQ #KAZFRA pic.twitter.com/0M5z2A471A — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 28, 2021

Kort na rust leek Griezmann de stand naar 0-3 te tillen. De Barcelona-aanvaller scoorde echter in buitenspelpositie en diens treffer werd dan ook geannuleerd. Een kleine tegenslag voor Frankrijk, dat daarna op zoek bleef naar meer doelpunten. Na bijna een uur spelen ranselde de alerte Aleksandr Mokin een vrije trap van Martial uit het doel. De aanvaller maakte kort daarna plaats voor Mbappé, terwijl Paul Pogba werd afgelost door Adrien Rabiot. Met zeventig minuten op de klok voorkwam Mokin wederom een treffer van Les Bleus. Ditmaal werd een harde kopbal van dichtbij van Dembélé onschadelijk gemaakt. Vijf minuten later had Mbappé zijn invalbeurt kunnen bekronen met een doelpunt.

De sterspeler van Paris Saint-Germain mocht vanaf elf meter aanleggen nadat hij in het strafschopgebied onderuit was gehaald door Nuraly Alip. Mbappé was echter niet koelbloedig genoeg en Mokin stopte dan ook zijn schot in de rechterbenedenhoek. Zeven minuten voor het einde werd de moegestreden Tanguy Ndombélé naar de kant gehaald door Deschamps, met Moussa Sissoko als diens vervanger op het middenveld van Frankrijk. In de toegevoegde tijd maakte uitblinker Dembélé nog plaats voor Kingsley Coman. De Fransen staan na twee kwalificatieduels op vier punten en sluiten deze interlandperiode woensdagavond af met een uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.