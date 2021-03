Lazio negeert positieve coronatest van Immobile en wordt flink bestraft

Vrijdag, 26 maart 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:03

De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft Lazio een boete van 150.000 euro opgelegd voor het niet naleven van de coronaprotocollen. Daarnaast zijn forse schorsingen opgelegd aan medewerkers van de clubs. Zo wordt voorzitter Claudio Lotito voor zeven maanden verbannen en worden twee clubdoktoren twaalf maanden geschorst.

Lazio krijgt de straf opgelegd vanwege het negeren van positieve coronatesten van zijn spelers Ciro Immobile, Thomas Strakosha en Lucas Leiva. Het drietal testte eind oktober positief op het virus en ontbrak in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-1). Vier dagen later zat het drietal echter alweer bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met Torino (3-4 winst) en scoorde Immobile als invaller. Volgens Lazio waren de tests voor de wedstrijd tegen Torino 'vals positief' en konden de bewuste spelers dus ingezet worden.

Die tests werden echter afgenomen door een lab in Avellino, terwijl een nieuwe testronde door een lab in Rome wél drie positieve gevallen aan het licht bracht: Immobile, Strakosha en Lucas Leiva waren nog altijd besmet. Het drietal ontbrak dan ook drie dagen tegen Zenit Sint-Petersburg (1-1) en de Italiaanse voetbalbond startte een onderzoek. Nu is vast komen te staan dat Lazio de coronaregels niet heeft nageleefd met het opstellen van het drietal tegen Torino.

Lotito zag in november het probleem niet van het opstellen van positief geteste spelers. "Wat betekent dat eigenlijk, positief zijn?", aldus de president van Lazio in een interview met La Repubblica. "Positief betekent besmettelijk, toch? Nou, vrouwen hebben bacteriën in hun vagina maar dat betekent niet dat ze stuk voor stuk ziekteverspreiders zijn. Niemand kan ons op dit moment vertellen of iemand besmettelijk is of niet. Er is dan ook een verschil in de interpretatie van resultaten. Immobiles longen zijn beter dan een week geleden. Hij is negatief, zijn gezin ook. Waarom zou hij dan niet kunnen spelen tegen Juventus?" Uiteindelijk werd Immobile nog wel aan de kant gehouden op 8 november tegen Juventus (1-1) en keerde de spits pas op 21 november tegen Crotone (0-2 zege) weer terug op het voetbalveld.