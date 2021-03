Nieuwe dreun voor Blatter: tweede schorsing van bijna zeven jaar

Woensdag, 24 maart 2021 om 13:06 • Rian Rosendaal

Sepp Blatter heeft een extra schorsing van zes jaar en acht maanden opgelegd gekregen van de ethische commissie van de FIFA, zo is woensdag wereldkundig gemaakt. De inmiddels 85-jarige voormalig voorzitter van de wereldvoetbalbond werd in 2015 al voor zes jaar geschorst vanwege vermeende betrokkenheid bij de smeergeldaffaire binnen de FIFA. Blatter was destijds vastbesloten om aan te blijven, maar korte tijd later koos hij toch voor een vertrek als preses.

Naast de nieuwe sanctie moet Blatter een boete van 900.000 euro betalen. De huidige schorsing zou in oktober van dit jaar aflopen, maar de ethische commissie van de FIFA is van mening dat de Zwitserse bestuurder, die tussen 1998 en 2015 de scepter zwaaide, ook de komende jaren geen functie in de voetballerij mag uitoefenen. De schorsing die enkele jaren geleden werd bepaald was het resultaat van een dubieuze betaling van Blatter van 1,8 miljoen euro aan toenmalig UEFA-baas Michel Platini. Beide topbestuurders hebben altijd benadrukt niets te maken te hebben met een mogelijke ongeoorloofde gelddeal.

De spraakmakende curruptiezaak had niet allen desastreuze gevolgen voor Blatter. Voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke werd eveneens voor jaren geschorst en net als Blatter heeft de Fransman nu ook een nieuwe schorsing aan zijn broek hangen van zes jaar en acht maanden. Valcke was tussen 2007 en 2015 werkzaam bij de FIFA. Vorig jaar gaf de voormalig rechterhand van Blatter tijdens een rechtszaak toe dat hij onder meer een jacht en juwelen heeft moeten verkopen om uit de financiële problemen te blijven.

De kans dat Blatter ooit zou terugkeren in de voetbalwereld was sowieso al zeer gering. De oud-voorzitter van de FIFA kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen en moest in januari nog een hartoperatie ondergaan. Blatter werd toen een week in een kunstmatige coma gehouden door de doktoren. Of Valcke ooit weer actief is in de voetballerij is eveneens twijfelachtig. Zijn schorsing liep tot 2025 en vanwege de nieuwe straf kan hij pas in 2032 weer een functie bekleden bij een voetbalorganisatie.