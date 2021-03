Pulisic gelinkt aan Liverpool: ‘De speelstijl van Klopp past perfect bij hem’

Zondag, 21 maart 2021 om 09:23 • Yanick Vos

Chelsea-buitenspeler Christian Pulisic zou een uitstekende versterking zijn voor het Liverpool van Jürgen Klopp, zo denkt voormalig doelman Brad Friedel. De oud-keeper van onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur en Aston Villa denkt dat zijn landgenoot het beste tot zijn recht komt in de speelstijl die gehanteerd wordt door Klopp.

“Ik ben er zeker van dat de speelstijl van Liverpool goed past bij Christian”, zegt de voormalig Amerikaans international bij CardsChat. “Hij is ontzettend snel en hij heeft bovendien een hoge startsnelheid. Ook over een lange afstand behoudt hij een hoge snelheid. De manier van drukzetten zoals dat wordt gedaan onder Klopp past goed bij hem. Liverpool staat bekend om de snelle uitbraken en in zo’n systeem komt hij goed tot zijn recht.”

De 22-jarige Pulisic staat nog tot medio 2024 onder contract op Stamford Bridge, maar wordt desondanks in de Engelse media in verband gebracht met een zomerse transfer. Onder de nieuwe manager Thomas Tuchel is hij niet zeker van een vaste basisplaats. De Duitse trainer liet Pulisic dit seizoen in de Premier League pas een keer vanuit de basis starten, in de uitwedstrijd tegen Leeds United (0-0) waarin hij 25 minuten voor tijd werd gewisseld.

“Pulisic heeft de potentie om de meest succesvolle Amerikaan in Europa te worden”, stelt Friedel, die hoopt dat de buitenspeler zich ook kan laten gelden in de nationale ploeg. “Hij is onze beste aanvaller, waar we er niet veel van hebben. Het belangrijkste is dat hij ver weg blijft van blessures.” Over een eventuele transfer naar Liverpool: “Ik heb geen idee of hij in beeld is bij Liverpool, maar hun systeem is ideaal voor iemand als Christian.”