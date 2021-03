Klaassen ‘heel trots’ op nieuwe bijnaam: ‘Ik kan daar wel om glimlachen’

Woensdag, 17 maart 2021 om 21:42 • Laatste update: 22:07

Davy Klaassen is dit seizoen van grote waarde voor Ajax en slaagde er vorige week in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys (3-0 zege) al voor de zevende keer in om de score te openen. De Telegraaf doopt de 28-jarige middenvelder om die reden om tot ‘Mister 1-0’ en die nieuwe bijnaam maakt hem ‘heel trots’, zo geeft hij te kennen in een interview met de krant.

“Ik kan daar wel om glimlachen en ben blij dat ik belangrijke goals maak. De bijnaam ‘Mister Ajax’ gaat niet lukken, want dat zou Sjaak Swart niet accepteren. Dus ben ik nu maar heel trots op ’Mister 1-0’”, geeft Klaassen te kennen. De Telegraaf haalt aan dat Klaassen nu totaal 24 keer de score heeft geopend namens Ajax. Voorlopig deden Johan Cruijff (66 keer), Ruud Geels (48 keer), Sjaak Swart en Piet Keizer (45 keer) dat het vaakst in de clubgeschiedenis van de Amsterdammers.

“Dat is een prachtig rijtje. En ik heb een contract tot de zomer van 2024, dus ik kan nog wel klimmen. Maar het is leuk om in elk positief lijstje van Ajax te staan. Iedere speler, bij welke club dan ook, wil onderdeel van de geschiedenis uitmaken”, zo reageert Klaassen. De middenvelder noemt het huidige Ajax ‘qua balans’ het sterkste elftal van de Amsterdammers waarvan hij deel heeft uitgemaakt. Voor zijn vertrek naar Everton (en later Werder Bremen) bereikte Klaassen met Ajax in 2017 de Europa League-finale, die verloren werd van Manchester United.

“Ajax heeft goede stappen gemaakt in het vinden van de juiste mix tussen jong en oud. Een paar jaar geleden was ik een van de oudsten. Nu heb ik jonge spelers en meer ervaren jongens om me heen”, stelt Klaassen. Hij veroverde voorlopig met Ajax drie landstitels - in 2012, 2013 en 2014 - en een Johan Cruijff Schaal, maar wat komt daar dit seizoen bij op zijn palmares? “We staan er goed voor. Maar we hebben nog niks. Pas als ik iets tastbaars in handen heb, ben ik blij.”