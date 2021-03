Perez en Been verbijsterd door moment tijdens PSV - Feyenoord: ‘Waarom?’

Zondag, 14 maart 2021 om 20:37 • Chris Meijer

Orkun Kökçü is zondag tijdens het duel tussen PSV en Feyenoord (1-1) ontsnapt aan een rode kaart, zo oordelen Mario Been, Kenneth Perez en scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in het programma Dit was het Weekend van ESPN. De middenvelder van Feyenoord deelde in de slotfase van het treffen ogenschijnlijk bewust een elleboogstoot uit aan Olivier Boscagli, buiten het zicht van scheidsrechter Bas Nijhuis. Videoscheidsrechter Dennis Higler besloot Nijhuis niet naar het scherm te roepen.

“Waarom?”, vraagt Perez zich af na het zien van de beelden. Been denkt dat Kökçü wraak wilde nemen op Jordan Teze, die kort voor het incident een harde sliding op hem maakte. “Dat was ook niet de persoon die de overtreding op hem beging. Het was een keiharde tackle van Teze, waar de bal bij zat. Dus dat was geen probleem. Hij wilde zijn gram halen op iemand die het helemaal niet gedaan had. Ik begreep niet waarom hij dat deed.”

Het artikel gaat verder onder de video Malen na gelijkspel tegen Feyenoord: 'Ik had meer goals moeten maken' Meer videos

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Kökçü goed wegkwam. “Ja, hij kwam goed weg. We hebben nu allemaal geleerd dat het hard genoeg moet zijn, net zoals bij natrappen”, reageert Perez. Been haalt aan dat het vallen van Boscagli wat overdreven was. “Ja, en blijven liggen op die manier”, beaamt Perez. “Het is ons geleerd dat dit een gele kaart is. Wij denken weleens: jezus, hij trapt na. Maar dan is het niet hard genoeg om rood te geven. Dit is ook niet hard.”

Het bewuste moment waarop Kökçü een elleboog uitdeelt aan Boscagli. (Beeld: ESPN)

Van Egmond is echter van mening dat een rode kaart op zijn plaats was geweest. “Dit is door de scheidsrechter gemist, want hij gebeurt in zijn rug en daardoor kan hij het niet zien. Dan is het aan de VAR en die mag alleen ingrijpen als hij het een rode kaart vindt. Het is een dubieus gevalletje, hoor. Volgens de regel kun je wegkomen met een gele kaart, dus dan blijft de VAR er vanaf. Eerlijk gezegd vind ik dit een rode kaart waard. Hij deelt heel bewust een stoot uit met zijn elleboog. Voor dit soort opzet mag best een rode kaart gegeven worden. De discussie is lastig, want er staat in de regels dat het met de nodige kracht moet gebeuren.”