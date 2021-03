Wim Kieft geniet van Ajax: ‘Wat heeft hij de bal aan een touwtje’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 21:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Voor Wim Kieft was Dusan Tadic donderdagavond een van de grote uitblinkers bij Ajax tegen Young Boys (3-0 winst). De oud-spits schrijft in zijn column voor De Telegraaf vol lof over de aanvoerder van de Amsterdammers, die volgens Kieft wel 'met zijn 32 jaar langzamerhand wat inboet aan snelheid'.

"Maar wat kan hij voetballen, wat heeft hij de bal aan een touwtje, zoveel controle in combinatie met kracht in de duels is uitzonderlijk", ziet Kieft. "Tadic ziet ook altijd de goede oplossing en heeft de kwaliteit om daarop te wachten, zijn keuze uit te stellen totdat de beste optie voorbijkomt. Op zijn niveau, het niveau Ajax is Tadic een topspeler. Zijn rendement qua doelpunten en assists ligt zo hoog, dat de wispelturigheid van ploeggenoten als David Neres en Antony zich niet laat voelen. Als Sébastien Haller een hele wedstrijd tussen de strafschopstip en het vijfmetergebied blijft staan, krijgt hij geheid twee of drie intikkertjes van Tadic."

Over Haller is Kieft beduidend minder enthousiast. "Haller maakt een mindere periode door na aanvankelijk een kickstart te hebben gemaakt bij Ajax. Het oogt alsof de energie eruit is gevloeid bij hem. Hij beweegt traag, soms zelfs lomp en dat is niet erg als je iets eerder weg bent of de kopduels in de lucht uiteindelijk wint, maar dat is niet het geval. Natuurlijk, de eerste voorwaarde waaraan Haller moet voldoen bij Ajax is vijftien tot twintig doelpunten maken, maar tevens verwacht je dat hij meevoetbalt, een aanspeelpunt is en wat meer agressie in de duels brengt om die te winnen."

Kieft zoekt naar een verklaring voor de ogenschijnlijke vormdip van Haller. "Het kan best dat dit met de overgang vanuit Engeland te maken heeft, z’n situatie buiten het voetbal nog niet op orde is en zo’n vergeten vinkje op het inschrijfformulier voor de Europa League kan ook z’n weerslag hebben. Normaal zou Ajax Brian Brobbey hebben om Haller wakker te houden, maar die vertrekt naar RB Leipzig."