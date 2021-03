Waarom voormalig Chelsea-manager Avram Grant Willem II op de voet volgt

Vrijdag, 12 maart 2021 om 09:58 • Laatste update: 11:16

Waar Willem II vorig seizoen Europees voetbal haalde, worden nu alle zeilen bijgezet om degradatie af te wenden. Trainer Adrie Koster werd vervangen door Zeljko Petrovic, onder wie de Tilburgers nog altijd niet uit de gevarenzone zijn gekomen. Sinds de aanstelling van Petrovic worden de verrichtingen van de nummer zestien van de Eredivisie nauwlettend gevolgd door onder meer Ruud Gullit en voormalig Chelsea-manager Avram Grant, zo vertelt de trainer.

In aanloop naar de wedstrijd van zaterdagmiddag tegen sc Heerenveen (16.30 uur) spreekt Petrovic over zijn rol als hoofdtrainer. In zijn loopbaan was hij bij diverse clubs hoofdtrainer, maar ook assistent. Zo werkte hij dit seizoen nog samen met Dick Advocaat bij Feyenoord en was hij eerder assistent-trainer bij West Ham United. Volgens Petrovic is het hoofdtrainerschap compleet anders dan de functie van assistent. “Dat is iets wat veel Nederlanders niet altijd snappen, denk ik. Het feit dat je mag meepraten en meedenken, wil niet zeggen dat je mag beslissen. Je moet je plek kennen en betrouwbaar zijn”, zegt hij in het Brabants Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In zijn loopbaan als trainer werkte Petrovic samen met grote namen. “Neem iemand als Avram Grant”, zegt de Willem II-trainer op de ex-trainer van onder meer Chelsea en West Ham United. “Ik was zijn assistent bij West Ham United (in 2010, red.), en sinds ik hier werk kijkt hij alle wedstrijden van Willem II. Dan appt hij me, of ik een livestream voor hem heb, haha. Weet ik niks van, dus die stuurt mijn zoon dan door. Maar het is toch geweldig dat dat soort mannen ons volgen? Voor Ruud Gullit geldt hetzelfde, hij belt me weleens met tips. Dat hóéft hij niet te doen, hè? Hij neemt die moeite wel, dat doet mij echt heel veel”, aldus Petrovic over de clubloze trainer, met wie hij bij Feyenoord samenwerkte.