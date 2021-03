Drie spelers van Ajax steken erbovenuit in duel met Young Boys

Donderdag, 11 maart 2021 om 21:01 • Laatste update: 21:41

Ajax heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de kwartfinale van de Europa League. Door doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey won de ploeg van Erik ten Hag met 3-0 van Young Boys. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Young Boys

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 6,5 Devyne Rensch 6 Jurriën Timber 7 Lisandro Martínez 6,5 Nicolás Tagliafico 7,5 Edson Álvarez 7,5 Davy Klaassen 6,5 Ryan Gravenberch 6,5 Antony 6 Dusan Tadic 7,5 David Neres 6,5

Maarten Stekelenburg: 6,5

Echte reddingen hoefde Stekelenburg niet te verrichten, maar de keeper deed op de belangrijkste momenten wat hij moet doen. Zonder moeite plukte Stekelenburg voorzetten uit de lucht en als het nodig was, zette hij het spel snel voort. Zijn uittrappen kwamen vaak niet aan op de plek van bestemming.

Devyne Rensch: 6

Rensch was op papier rechtsback, maar trok vaak binnendoor en was regelmatig op het middenveld of zelfs in de voorhoede te vinden. Verdedigend kende hij wat wankele momenten, zoals toen Rensch zich na een halfuur liet aftroeven door Miralem Sulejmani en met wat mazzel een vrije trap meekreeg, of toen hij zich even later liet uitkappen door Elia Meschak, wiens voorzet tot opluchting van Ajax niet aankwam. Hij wisselde die momenten af met goede defensieve ingrepen op de vijandelijke helft. Halverwege de tweede helft werd Rensch vervangen door Perr Schuurs.

Jurriën Timber: 7

De centrumverdediger schoof vaak door naar het middenveld en leverde zo een goede bijdrage aan de opbouw. Timber zocht en vond meermaals Antony in de eerste helft en was achterin verantwoordelijk voor enkele prima intercepties. De jonge Timber hield zich uitstekend staande, ook toen hij na de wissel van Rensch in de tweede helft opschoof naar de rechtsbackpositie. Hij speelde niet opvallend, maar maakte nauwelijks fouten; een belangrijke ingreep was het gewonnen duel met Jean Pierre Nsame, toen Timber meeliep met de spits en op verdienstelijke wijze een doeltrap uit het vuur sleepte.

Lisandro Martínez: 6,5

Twee slordige momenten vormden smetjes op de wedstrijd van Martínez. Na dertien minuten verstuurde hij een riskante inspeelpass richting Gravenberch, die werd onderschept door Young Boys. Martínez had mazzel dat de bezoekers de fout niet afstraften. Vervolgens zat hij mis bij een poging de bal te onderscheppen na uitverdedigen van Young Boys en loste Timber zijn fout op. Over het geheel kan Martínez echter tevreden zijn. Hij verstuurde bijvoorbeeld de meeste geslaagde passes (102) van alle spelers op het veld

Nicolás Tagliafico: 7,5

De linksback legde veel energie in de wedstrijd. Zijn felheid was nodig om het bij vlagen ongeïnspireerde Ajax van een injectie te voorzien. Een van zijn beste verdedigende momenten was een interceptie in de blessuretijd van de eerste helft, waarmee Tagliafico voorkwam dat een drie-tegen-drie-situatie ontstond voor Young Boys. In aanvallend opzicht was de Argentijn belangrijk met een onderschepping van een pass van Cédric Zesiger, waarna zijn schot werd geblokkeerd en Tadic in tweede instantie voor de 2-0 kon zorgen.

Edson Álvarez: 7,5

Álvarez veroverde liefst zeventien keer de bal; geen enkele andere speler op het veld evenaarde dat aantal. Met name in de lucht leek Álvarez niet te kloppen. Met een inspeelpass op Klaassen door de as van het veld speelde Álvarez ook een kleine rol bij het openingsdoelpunt. Met name Nsame beleefde een moeilijke avond door de aanwezigheid van Álvarez. In minuut 43 was de Mexicaan op een belangrijk moment eerder bij de bal dan de spits; een kwartier voor tijd zette hij hem met een prachtige sliding van de bal rond het strafschopgebied van Ajax.

Davy Klaassen: 6,5

Klaassen viel in de eerste helft op met enkele handige doorspeelpasses en felle balveroveringen. Als meest vooruitgeschoven middenvelder is aan Klaassen echter ook de taak om voor doelgevaar te zorgen en dat deed hij voor de rust onvoldoende. Na de pauze zorgde hij echter voor de 1-0 met een beheerst schot na een combinatie met Tadic.

Ryan Gravenberch: 6,5

Gravenberch was in de eerste helft met intercepties en zijn balvastheid van waarde. Knap was bijvoorbeeld de manier waarop hij na een klein kwartier profiteerde van slecht uitverdedigen bij Young Boys, de bal beschermde en uithaalde; doelman Guillaume Faivre bracht redding. De middenvelder hielp het spel vooruit en stond aan de basis van meerdere gevaarlijke momenten. Na de pauze vielen ook zijn ongelukkige eindpasses op, totdat Gravenberch de assist gaf bij de 3-0 van invaller Brian Brobbey.

Antony: 6

Antony werd halverwege de tweede helft vervangen door Oussama Idrissi en baalde zichtbaar. Waarschijnlijk vond hij dat hij minstens een keer had moeten scoren. De aanvaller stuitte na vijf minuten met zijn verkeerde rechterbeen van dichtbij op keeper Faivre. Kort daarna kopte hij naast op aangeven van Tadic en in de tweede helft schoot hij rakelings naast uit de draai, nadat de buitenspeler de bal goed beschermde. Antony zorgde voor dreiging en zocht vaak de combinatie met ploeggenoten, maar was lang niet altijd zuiver genoeg in de passing.

Dusan Tadic: 7,5

Soms is Tadic in Europese wedstrijden niet erg betrokken bij het aanvalsspel van Ajax, maar dat was ditmaal wel het geval. Hij gaf niet alleen de assist bij de 1-0 van Klaassen, maar combineerde sowieso vaak en goed met ploeggenoten. Zo leidde een één-twee met Neres na zestien minuten tot een hard schot van laatstgenoemde en resulteerde een voorzet op Tagliafico kort na rust in een kopkans van Álvarez. Als Tadic het zelf probeerde, zoals met zijn afzwaaier na een halfuur of een grote gemiste kans in minuut zeventig, was het resultaat een stuk minder overtuigend. Wel was hij sterk in de duels.

David Neres: 6,5

Op knappe wijze kapte hij Fabian Lustenberger na iets meer dan een uur uit, waarna de handelingssnelheid van Neres tekortschoot om te scoren. Het tekende een beetje de wedstrijd van Neres, die voor dreiging zorgde zonder echt te bijten: zo schoot hij in de eerste helft hard in het zijnet én kwam hij knap in zijn eentje in de zestien, maar bleef een schot uit. Wel had Neres twintig minuten voor tijd een messcherpe voorzet op Tadic in huis, waarna de aanvaller van dichtbij naast schoot, en was hij belangrijk in de aanloop naar de 2-0.