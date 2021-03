Theo Janssen: ‘Dan vind ik hem weinig toevoegen aan het spel van Ajax’

Donderdag, 11 maart 2021 om 18:54

Theo Janssen vindt dat Davy Klaassen in zijn huidige aanvallende rol op het middenveld een ‘bepalende speler’ bij Ajax is. De 28-jarige middenvelder werd in de eerste seizoenshelft door trainer Erik ten Hag ook zo nu en dan in een controlerende rol opgesteld. Janssen zegt bij RTL dat hij Klaassen in een controlerende rol op het middenveld weinig vindt toevoegen aan het spel van Ajax, omdat zijn kwaliteiten daar niet liggen.

“Ik vind hem vooral de laatste maanden heel belangrijk”, zo analyseert Janssen de rol van Klaassen bij Ajax. “In het begin heeft hij een beetje voor de verdediging gespeeld, daar vond ik hem niet zo goed. Daar ligt zijn kwaliteit gewoon niet. Dan speelt hij simpel, breed en vind ik hem weinig toevoegen aan het spel van Ajax. Nu hij weer op zijn eigen positie speelt, zie je dat hij weer het juiste moment van diep gaan heeft, altijd voor de goal is, wil drukzetten en hard werkt. Hij is weer een bepalende speler binnen dit Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Janssen krijgt de vraag of hij van mening is dat Klaassen tijdens zijn buitenlandse avonturen bij Everton en Werder Bremen beter is geworden. “Ik wil niet zeggen dat hij beter is geworden, nee. Voordat hij wegging bij Ajax, was hij top. Hij was bijna wekelijks beslissend”, antwoordt de oud-middenvelder. Collega-analist Jan Boskamp sluit zich aan bij de opmerking van Janssen dat Klaassen nu bijna wekelijks beslissend is.

“Nu ook weer. Ze hebben hem in het buitenland een beetje omgebouwd tot controlerende middenvelder. Bij Werder Bremen was hij een stofzuiger en daar liggen zijn kwaliteiten niet. Hij moet in het strafschopgebied komen en scorend vermogen hebben”, stelt Boskamp. Klaassen was dit seizoen voorlopig goed voor 34 wedstrijden, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 4 assists. Hij vormt donderdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys in de Johan Cruijff ArenA een middenveld met Ryan Gravenberch en Edson Álvarez.