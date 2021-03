Liverpool wint thuiswedstrijd buiten Anfield wél en voegt zich bij laatste acht

Woensdag, 10 maart 2021 om 22:49 • Laatste update: 23:09

Liverpool heeft zich woensdagavond verzekerd van een plek in de kwartfinale van de Champions League. Nadat de ploeg van Jürgen Klopp in het heenduel met RB Leipzig al met 0-2 te sterk was, wisten the Reds ook in de return af te rekenen met de ploeg van Julian Nagelsmann: 2-0. Met name in het eerste bedrijf werd een karrenvracht aan kansen om zeep geholpen, maar de efficiëntie na rust compenseerde de missers. Net als op 16 februari werd de wedstrijd ook nu gespeeld in de Puskás Aréna te Boedapest. Op Anfield verloor Liverpool de laatste zes duels op rij, maar in Hongarije wisten the Reds hun thuisduel dus wél te winnen.

De ontmoeting had afgewerkt kunnen worden op Anfield, maar om een verplichte quarantaine van tien dagen te ontlopen bij terugkomst in Duitsland koos Leipzig ervoor 1,5 miljoen euro te betalen aan Liverpool en het duel in de Hongaarse hoofdstad af te werken. Georginio Wijnaldum kon rekenen op een basisplek in de ploeg van Klopp, terwijl Justin Kluivert vanaf de bank moest starten. Ten opzichte van het heenduel ontbraken bij the Reds onder meer Jordan Henderson en Roberto Firmino, wier honneurs werden waargenomen door Nathaniel Phillips en Diogo Jota; bij Leipzig was Angeliño afwezig en keerde Emil Forsberg terug in de basiself.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bezoekers noteerden de eerste kans van de wedstrijd via Dani Olmo, die in kansrijke positie ruimte kreeg om te schieten maar onnauwkeurig was in de afronding. Het initiatief werd halverwege de eerste helft overgenomen door Liverpool, dat wegens een fors gebrek aan scherpte meerdere mogelijkheden om zeep hielp. Dat de thuisploeg voor de thee niet tot scoren kwam, had Leipzig ook voor een groot deel te danken aan het puike keeperswerk van Péter Gulácsi. Zo bracht de sluitpost met een katachtige redding op een kopbal van Jota, en kwam Gulácsi als winnaar uit de strijd toen hij oog in oog kwam te staan met Mohamed Salah.

Leipzig kroop na ruim een half uur spelen weer uit de schulp: eerst was het Kevin Kampl die aan het eind van een accurate pass stond en vanaf de rand van de zestien op Alisson Becker schoot; vervolgens deed ook Forsberg tevergeefs een duit in het zakje met een schot dat rakelings naast de rechterpaal ging. Aan de andere kant kwam Jota voor het rustsignaal nog tot tweemaal toe in scoringspositie, maar de spits stuitte op Gulácsi en schoot een bal in het zijnet. In de openingsfase van het tweede bedrijf kwam Leipzig nauwelijks in de buurt van het vijandige doel, waardoor trainer Nagelsmann besloot Justin Kluivert na een uur spelen in te brengen voor Forsberg, die bovendien nog geen hele wedstrijd kon uitspelen.

De wissel leek het gewenste effect te sorteren, daar die Roten Bullen gevaarlijker werden en via een kopbal op de lat van Alexander Sörloth dichtbij de openingstreffer kwamen. Op het moment dat de Duitsers dachten meer grip op de wedstrijd te krijgen, sloeg Liverpool aan de andere kant genadeloos toe. Jota vond op de rand van het strafschopgebied Salah, die zich behendig vrijspeelde en in de korte hoek doel trof: 1-0. Daarmee werd het voor Leipzig een nagenoeg onmogelijke taak om alsnog een plek bij de laatste acht af te dwingen. Aan alle hoop van de uitploeg kwam een kwartier voor tijd definitief een einde, toen Sadio Mané uit een voorzet van invaller Divock Origi de 2-0 eindstand op het scorebord zette.