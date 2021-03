‘Hij is aanzienlijk goedkoper dan de Brazilianen die Ajax recentelijk haalde’

Donderdag, 11 maart 2021 om 00:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:48

Ajax lijkt al bezig te zijn met de opvolging van André Onana, die een een schorsing van twaalf maanden uitzit en wellicht na afloop van dit seizoen al uit de Johan Cruijff ArenA vertrekt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft alvast wat lijntjes uitgegooid in Brazilië, want Gazeta Esportiva wist maandag te melden dat er wellicht op korte termijn een bod wordt uitgebracht op João Paulo, de huidige doelman van Santos. De aan Ajax gelinkte sluitpost heeft op 25-jarige leeftijd pas 35 wedstrijden achter zijn naam. Wie is deze in Nederland relatief onbekende speler en wat kan hij toevoegen aan het elftal van trainer Erik ten Hag?

Door Rian Rosendaal

"Hij is inderdaad niet de onomstreden eerste keus onder de lat bij Santos, maar sinds Paulo speelminuten heeft gemaakt is zijn status binnen het Braziliaanse voetbal wel aanzienlijk verbeterd", verduidelijkt de goed ingevoerde freelance sportjournalist Paulo Freitas op verzoek van Voetbalzone. De in Dourados geboren keeper beschikt over een aantal kwaliteiten die de scouts van Ajax waarschijnlijk ook zijn opgevallen. "Hij is lang (1.88 meter, red.), positioneert zich altijd goed, zeker bij één tegen één-situaties, beschikt over een goede basistechniek en hij komt vaak zijn doel uit om de bal weg te stompen." Of Paulo voor een schappelijke prijs naar Ajax kan worden gehaald, kan Freitas nog niet zeggen. "Over een eventuele transfersom is nog niets naar buiten gebracht, maar ik denk dat hij aanzienlijk goedkoper is dan de Braziliaanse spelers die recentelijk door Ajax uit Brazilië zijn gehaald." Dat lijkt positief nieuws te zijn voor Overmars, want Antony kostte de club ruim vijftien miljoen euro en voor David Neres werd enkele jaren geleden bijna hetzelfde bedrag neergelegd.

Succes bij Santos heeft prioriteit

Ajax hoopt te kunnen profiteren van het feit dat Paulo geen gewild transferobject is op de Europese markt. "Hij is nog niet in verband gebracht met andere clubs en ook de Braziliaanse nationale ploeg is voorlopig geen optie", voegt Freitas daaraan toe. Het Braziliaanse medium Istoé wist echter al snel te melden dat de Santos-keeper voorlopig geen oren heeft naar een nieuw avontuur in Europa. Hij wil eerst succesvol zijn met zijn huidige werkgever, alvorens een stap naar een Europese topcompetitie bespreekbaar is, zo klonk het. Aan de andere kant werd benadrukt dat Santos vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer verkeert, waardoor een tussentijdse verkoop van Paulo aan bijvoorbeeld Ajax op termijn wellicht onvermijdelijk is. Op de sociale media is het gerucht over een mogelijke Ajax-deal ook doorgedrongen. De meeste Santos-fans willen dat Paulo aan zijn contract wordt gehouden door de Braziliaanse middenmoter. "Maar als hij dan toch wordt verkocht, dan moet dat de club gezien zijn leeftijd minstens tien miljoen dollar opleveren. In Europa is elke doelman minstens dat bedrag waard", zo schreef een aanhanger van Santos in duidelijke bewoordingen op Twitter.

Paulo maakt sinds 2015 deel uit van de A-selectie van Santos, de club waar Paris Saint-Germain-ster Neymar ooit zijn jeugdopleiding genoot. Hij nam vorig jaar de plaats in van de geblesseerde Vladimir en maakte een tijd lang een solide indruk onder de lat. Besmetting met het coronavirus gooide roet in het eten van de mogelijke opvolger van Onana bij Ajax, waardoor concurrent John terugkeerde in de basisopstelling. Desondanks kan Paulo terugkijken op een overwegend geslaagd 2020. Hij vervulde drie jaar lang een bijrol, maar in het voorbije jaar kreeg de lange keeper meer speeltijd dan ooit van trainer Ariel Holan. De teller staat sinds augustus vorig jaar op 26 wedstrijden in competitieverband en twee duels in de nationale beker in het land van de vijfvoudig wereldkampioen. Paulo heeft duidelijk zijn kans gepakt na de blessure van de zes jaar oudere Vladimir, terwijl ook het vertrek van Vanderlei (in 2019 naar Gremio) en Everson (in 2020 naar Atlético Mineiro) zijn kansen op speeltijd aanzienlijk hebben doen toenemen. De goede prestaties waren voor het bestuur van Santos vorig jaar september reden om de verbintenis van het jeugdproduct te verlengen tot augustus 2025.

Goal-journalist Tauan Ambrosio denkt in tegenstelling tot Freitas dat Ajax flink in de buidel moet tasten om Paulo los te weken bij Santos. "Zijn transfersom bedraagt momenteel honderd miljoen euro", zegt de Braziliaanse voetbalkenner over de nog relatief jonge doelman, die op de website Transfermarkt.nl qua transferwaarde juist wordt ingeschat op slechts 700.000 euro. Ambrosio legt in een reactie aan Voetbalzone gelijk de vinger op de sterke punten van Paulo. "Dat zijn de reflexen en zijn spelhervattingen." Wat volgt is het spelonderdeel dat nog voor verbetering vatbaar is. "Bij het uitkomen bij voorzetten kan hij zichzelf nog sterk verbeteren in de komende jaren." De vaste volger van de Série A denkt dat Paulo de concurrentiestrijd met John voorlopig in zijn voordeel heeft beslist. "Na alle coronaperikelen is hij nu weer eerste keus." Ondanks de vermeende interesse van Ajax lijkt het huwelijk tussen Santos en Paulo na tien jaar dus nog niet voorbij te zijn. De gewilde keeper maakte in 2011 op zestienjarige leeftijd zijn entree bij Peixe, zoals de bijnaam van de club luidt. Op diezelfde leeftijd behoorde hij overigens al tot de A-selectie van het bescheiden Itaporã, waarna de scouts van Santos in actie kwamen en de technische leiding op de toen nog piepjonge doelman attendeerden.

In de jeugdopleiding van Santos maakte Paulo vervolgens al snel indruk op de verschillende jeugdcoaches. De stormachtige ontwikkeling leidde in 2014 tot promotie naar het eerste elftal van de club waar Pelé ooit maar liefst achttien seizoenen onder contract stond. De stap naar de hoofdmacht van toenmalig trainer Oswaldo de Oliveira had de getalenteerde keeper vooral te danken aan zijn sterke optredens in de Copa São Paulo de Futebol Júnior, een jeugdtoernooi voor Braziliaanse spelers van onder de twintig jaar. Santos wist de eindzege binnen te slepen en Paulo werd als één van de pijlers onder het succes aangemerkt. In maart 2015 volgde een inschrijving voor de Campeonato Paulista Série A1, de lokale competitie in de staat São Paulo. Hij mocht de concurrentiestrijd aangaan met Vladimir en de inmiddels vertrokken Gabriel Gasparotto. In november 2015 was er wederom goed nieuws voor Paulo, want het tevreden bestuur van Santos besloot om zijn contract open te breken en te verlengen tot de zomer van 2018, ook al was op dat moment nog geen basisplaats voor hem weggelegd.

Het is niet onwaarschijnlijk dat André Onana deze zomer vertrekt bij Ajax, waardoor er al wordt nagedacht over zijn opvolger.

Paulo maakte in september 2016 zijn officieuze debuut namens Santos in de oefenwedstrijd tegen Benfica (1-1), waardoor een jongensdroom in vervulling ging. Hij wist in de vriendschappelijke ontmoeting zelfs een strafschop te keren. Ondanks de complimenten, de hooggespannen verwachtingen en opnieuw contractverlenging in oktober 2017 volgden enkele jaren op het tweede plan bij Santos. Pas in 2020 kreeg Paulo pas weer structureel de kans om zich te bewijzen onder de lat. In september vorig jaar volgde zijn debuut in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Dinsdagavond prijkte de naam van Paulo op het wedstrijdformulier bij Santos, dat in het prestigieuze en internationale toernooi bezoek kreeg van Deportivo Lara uit Venezuela. Tijdens en na afloop van de 2-1 overwinning van de Braziliaanse club kreeg de doelman met name op de sociale media lof toegezwaaid. "João Paulo was wederom beslissend voor Santos", jubelde TNT Sports Brasil na de minieme zege in de in de tweede ronde van de Copa Libertadores. Daarnaast waren verschillende Santos-aanhangers zeer onder de indruk van Paulo, die onder meer een geplaatste vrije trap van Deportivo Lara op katachtige wijze onschadelijk wist te maken.

Dubbele deal met Santos?

Het tegendoelpunt wordt Paulo overigens niet aangewreven in de Braziliaanse media. Zeven minuten na rust tekende Ignacio Anzola van dichtbij voor de gelijkmaker, nadat een hoekschop via een kopbal van een ploeggenoot bij hem was terechtgekomen. Het was eerder slecht verdedigen van Santos dan dat de schuld bij Paulo kan worden gelegd. Buiten dit moment kreeg hij echter niet heel erg vaak de gelegenheid om zijn klasse als sluitpost te etaleren, zo luidt het oordeel vanuit Brazilië. Tijdens het optreden van Santos in de Copa Libertadores werd overigens opnieuw een talentvolle speler in verband gebracht met Ajax. De negentienjarige spits Kaio Jorge, die dinsdagavond ontbrak wegens een dijbeenblessure, zou volgens Calciomercato eveneens op het lijstje van Overmars staan. Er zou net als bij Paulo reeds contact zijn geweest met het management van de jonge spits. Het wonderkind baarde in december nog opzien door al na elf seconden te scoren voor Santos in de clash met Gremio (4-1). Het was gelijk de snelste treffer ooit van Braziliaanse makelij in de Copa Libertadores. Of Jorge op termijn in Amsterdam wordt gepresenteerd is echter twijfelachtig, want met Arsenal, Chelsea, Internazionale, Juventus, Olympique Lyon en Shakhtar Donetsk is de concurrentie bijzonder groot. Het Santos-talent wordt naar verluidt gezien als mogelijke opvolger van Brian Brobbey en vanaf 1 juli mag hij praten met Ajax, daar zijn huidige verbintenis bij Santos op 31 december van dit jaar afloopt.

Ajax wordt ook in verband gebracht met spits Kaio Jorge, een groot talent uit de Santos-opleiding.

Jorge viel in 2020 met vijf doelpunten net buiten het podium wat betreft de topscorerslijst in de Copa Libertadores. Santos doet er achter de schermen alles aan om het contract van de jonge en talentvolle spits te verlengen tot 2024, zonder echter het gewenste resultaat. In de Braziliaanse media leeft derhalve de verwachting dat Jorge weleens snel zou kunnen vertrekken bij de middenmoter, met dus een reeks aan Europese clubs die zijn contractsituatie op de voet volgen. De begeerde aanvaller werd in 2012 toegevoegd aan de jeugdopleiding van Santos, dat de jeugdexponent in 2018 op slechts zestienjarige leeftijd liet debuteren in de hoofdmacht. Na de vuurdoop van 3 jaar geleden kwam de 1.82 meter lange spits tot 50 optredens (9 doelpunten) in het shirt van Santos. Jorge, die al vanaf zijn tiende met Puma een persoonlijke sponsor heeft, was dé grote ster van Brazilië op het WK Onder-17 in 2019. Het Zuid-Amerikaanse land veroverde de wereldtitel en het Santos-talent, met een marktwaarde van twaalf miljoen euro, eindigde met vijf treffers op de tweede plek van de topscorerslijst, kort achter de nummer één, de Ajacied Sontje Hansen (zes doelpunten).