Pierie kijkt zijn ogen uit: ‘Haaland kon er toen geen pepernoot van’

Woensdag, 10 maart 2021 om 14:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Als jeugdinternational stond Kik Pierie in het verleden tegenover verschillende wereldspelers. Zo speelde de verdediger van FC Twente onder meer tegen Phil Foden en Jadon Sancho en vocht hij duels uit met Erling Braut Haaland. Van laatstgenoemde was Pierie niet bepaald onder de indruk, vertelt hij in gesprek met FC Twente TV. De spits van Borussia Dortmund, die dinsdagavond in de Champions League andermaal indruk maakte met twee treffers tegen Sevilla (2-2), maakte vroeger deel uit van van jeugdelftallen van de Noorse nationale ploeg.

Pierie doorliep sinds 2015 verschillende jeugdteams van Oranje en is afgelopen week door bondscoach Erwin van de Looi bij de voorselectie van Jong Oranje gehaald. “Ik heb ooit op het EK Onder-17 met Nederland tegen Engeland gespeeld”, blikt de van Ajax gehuurde centrumverdediger terug. “Jadon Sancho speelde toen als linksbuiten en Phil Foden als rechtsbuiten bij Engeland. Ik stond toen linksback. Dat was wel een zware wedstrijd. Die wedstrijd verloren we met 3-0. Ik heb nog nooit zo snel voetenwerk gezien als wat die gasten op de mat legden. Dat was een ontzettend niveauverschil.”

Het artikel gaat verder onder de video Erling Haaland - The Golden Boy Meer videos

In diezelfde poule nam Pierie het met Oranje Onder-17 ook op tegen Noorwegen, waar destijds Haaland als aanvalsleider fungeerde. “Zij speelden 4-4-2 en hij bakte er geen pepernoot van. Als je ziet wat hij nu doet, dat is ongekend. Ik had nooit verwacht dat die jongen zo goed zou worden. Het was een prima spits, maar geen wereldspits. Hij heeft het tegendeel bewezen.” Haaland doorliep sinds 2015 alle jeugdteams van de Noorse nationale ploeg en maakte in september 2019 zijn debuut bij de nationale ploeg. Exact een jaar later scoorde hij zijn eerste interlanddoelpunt namens Noorwegen.

Pierie kreeg afgelopen week te horen dat hij door Van de Looi is opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. “Dat is bijzonder om te horen”, gaat Pierie verder. “Het is een eer om voor je land gevraagd te worden. Het is de voorselectie, de echte selectie moet nog volgen. Ik ben daar heel trots op. Ik kreeg het via de mail te horen. Je krijgt een berichtje dat je bij de voorlopige selectie zit, inclusief schema’s wat je allemaal moet weten.” De voorlopige EK-selectie telt 36 spelers en kent met Brian Brobbey en Devyne Rensch twee debutanten. De definitieve selectie wordt op 15 maart bekendgemaakt door Van de Looi.