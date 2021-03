Bosz: ‘Er is niet één individuele speler die Ajax nu zou willen hebben’

Woensdag, 10 maart 2021 om 09:48 • Laatste update: 10:13

Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz verwacht dat Ajax zich zonder al te veel moeite ten koste van Young Boys zal plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. Bosz werd met zijn ploeg vorige maand uitgeschakeld door de Zwitserse topclub. Volgens de ex-trainer van de Amsterdammers is Young Boys vooral als team sterk, maar zal Ajax in zijn ogen de bovenliggende partij zijn.

“Rennen, vliegen, heel direct spel. Ajax voetbalt veel beter, maar je moet niet achter komen tegen ze”, vertelt Bosz in gesprek met het Algemeen Dagblad. Leverkusen ging vorige maand met 4-3 onderuit op bezoek bij de kampioen van Zwitserland. In de return verloor de Bundesliga-club met 0-2. “Er is niet één individuele speler die Ajax nu zou willen hebben”, vervolgt Bosz, die Young Boys een ‘lastig te bespelen’ ploeg vindt. “En wij bij Bayer Leverkusen ook niet. Maar het is wel een goed team.”

Leverkusen begon als favoriet aan de dubbele ontmoeting met Young Boys, maar werd op pijnlijke wijze uitgeschakeld. “Probleem was dat wij vanaf het eerste moment achter de feiten aanliepen”, aldus Bosz. "Young Boys brengt typisch het spel vanuit de Red Bull-school. Met heel veel energie en druk naar voren.” Volgens de trainer hanteert Young Boys voornamelijk de lange bal. “Voor we het wisten stonden we in de heenwedstrijd op kunstgras 2-0 achter. En 3-0 bij rust. We kwamen nog wel terug tot 3-3 en in de return kregen zij amper kansen, maar counterden ze perfect. Hun effectiviteit tegen ons was twee keer waanzinnig hoog.”

Bosz noemt de ontmoeting tussen Ajax en Young Boys ‘een botsing van stijlen’. “De hamvraag wordt: gaan we Ajax-voetbal zien of Young Boys-spel? Ajax heeft absoluut de kwaliteiten om onder hun druk uit te voetballen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Ajax over twee duels toch makkelijk doorkomt. Maar Hendrie (Krüzen, assistent van Bosz, red.) denkt dat Ajax wel wint, maar dat het veel moeilijker wordt.” De wedstrijd tussen Ajax en Young Boys in de Johan Cruijff ArenA begint donderdagavond om 18.55 uur. De return volgt een week later in Bern om 21.00 uur.