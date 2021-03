UEFA schorst Sebastian Coltescu voor de rest van het seizoen

Maandag, 8 maart 2021 om 17:25 • Dominic Mostert

De UEFA heeft Sebastian Coltescu voor de rest van het seizoen geschorst. De Roemeen was actief als vierde official bij de veelbesproken Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir van december 2020. Coltescu is door de ethisch en en disciplinair onderzoeker van de UEFA niet schuldig bevonden aan racisme, maar wel aan 'ongepast gedrag'.

Vorige maand werd al duidelijk dat er volgens een rapport van de UEFA geen sprake was van racisme, maar dat vierde official Coltescu en grensrechter Octavian Sovre wel werden aangeklaagd voor het overtreden van de algemene gedragsregels. De zaak was niet gebaseerd op artikel 14 van de reglementen van de UEFA, waar racisme onder valt, maar op artikel 11, dat gaat over algemene gedragsregels. De Europese voetbalbond meldt dat Coltescu schuldig is bevonden aan het overtreden van de gedragsregels en schorst hem daarom tot het eind van het seizoen.

Bovendien moet de vierde official voor 30 juni een 'educatief programma' bijwonen, al maakt de UEFA niet duidelijk om wat voor programma het gaat. Ook grensrechter Sovre wordt opgedragen om zich te melden bij een dergelijk programma, maar hij wordt niet geschorst. De grensrechter krijgt een officiële reprimande. De UEFA schrijft bovendien dat alle wedstrijdofficials betere training moeten krijgen op het gebied van taalgebruik. "Het hanteren van het juiste taalgebruik is essentieel om situaties te voorkomen zoals de situatie die zich voordeed in de betreffende wedstrijd", schrijft de bond.

De Champions League-wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd op 8 december na veertien minuten stilgelegd. Coltescu wilde scheidsrechter Ovidiu Hategan wijzen op wangedrag van Piere Webó, de assistent-trainer van Basaksehir, en duidde hem daarbij aan als 'negru'. Arbiter Hategan gaf Webó vervolgens een rode kaart vanwege misdragingen langs de lijn. Webó voelde zich vervolgens racistisch bejegend en vroeg meermaals aan de officials: "Why do you say negro?" De wedstrijd werd definitief gestaakt en pas de volgende dag uitgespeeld met een compleet nieuwe, ditmaal Nederlandse arbitrage. Op basis van de beschikbare video en audio is volgens de UEFA vast komen staan dat zowel Coltescu, de vierde official van dienst, als assistent-scheidsrechter Octavian Sovre het woord 'negru' in de mond heeft genomen om Webó aan te duiden.