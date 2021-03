Erik ten Hag en Studio Voetbal verschillen van mening over experiment

Mohammed Kudus speelde zondag in de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1) voor het eerst als defensieve middenvelder. Erik ten Hag, trainer van de Amsterdammers, is bijzonder te spreken over het optreden van de twintigjarige Ghanees. Analiste Leonne Stentler is in het programma Studio Voetbal van de NOS minder positief over het experiment van Ten Hag met Kudus.

“Ik koos tegen dit Groningen voor power achterin en creativiteit op het middenveld”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Ten Hag na afloop van het duel tussen Ajax en FC Groningen. “Ik wist dat er daar veel ruimtes gingen ontstaan, dus ik had spelers nodig die het vermogen hebben om mensen uit te spelen onder grote druk. Met Gravenberch en Kudus heb je dan balvaste spelers en met Klaassen en Haller heb je een goede tandem die de diepte daarachter kan bespelen in combinatie met Tadic en Neres.”

“Ik vond dat hij de eerste fase van de wedstrijd heel erg sterk speelde, precies zoals we ons hadden voorgesteld”, gaat de oefenmeester verder. Hij constateert dat Kudus in de tweede helft wat wegzakte. “Maar dat is ook logisch. Hij moet bouwen aan zijn wedstrijdconditie, daar heeft hij meer minuten voor nodig. Ik kan wel ongelooflijk genieten van hem, dat hij onder deze druk altijd weer oplossingen weet te vinden en zich vrij weet te spelen en vaak ook nog een heel goede voortzetting heeft.”

“Ik vond dat hij heel erg aan het zoeken was”, zo analyseert Stentler het spel van Kudus in Studio Voetbal. “Er waren wel wat momenten waarin je de typische Kudus terugzag: sterk in het duel, makkelijk draaien. Je ziet dat hij graag de bal wil hebben. Maar hij was aan het zoeken hoe hij het verdedigend moest doen. Hij liet zijn tegenstander lopen en gokte erop dat het goed zou komen. Als je ziet dat hij een beetje aan het aftasten is, dan zou je zeggen dat je een speler mist die weet wat hij verdedigend aan het doen is. Hij is veel beter op tien, waar hij kan anticiperen en zijn snelheid kan gebruiken. Ik vond dit niet heel overtuigend.”