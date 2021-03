Perez en De Boer verbijsterd na vraag over Oranje: ‘Waarom doen we dit?’

Zondag, 7 maart 2021 om 20:12 • Chris Meijer • Laatste update: 20:16

Noni Madueke werd afgelopen week in een interview met de PSV Supporter geconfronteerd met het feit dat hij voor Oranje mag uitkomen als hij vijf jaar in Nederland woont. De enthousiaste reactie was voor ESPN-verslaggever Leo Oldenburger aanleiding om de achttienjarige aanvaller na afloop van het duel tussen Fortuna Sittard en PSV (1-3) naar het Nederlands elftal te vragen. Kenneth Perez en Ronald de Boer snappen niets van deze vragen aan Madueke.

“Interlands en een nationaal team, die keuze is voor later. Op dit moment focus ik me op PSV. Uiteraard bewonder ik het Nederlands elftal, het is een topteam. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt, maar nu wil ik eerst weer volledig fit worden”, zo antwoordt Madueke voor de camera van ESPN. Er wordt hem vervolgens voorgelegd hoe hij erover denkt als hij nu al geselecteerd zou worden voor Oranje. Dat kan overigens niet, want Madueke woont pas tweeënhalf jaar in Nederland, nadat hij Tottenham Hotspur in de zomer van 2018 verruilde voor PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Dumfries na overwinning op Fortuna Sittard: 'Nu met goed gevoel richting Feyenoord' Meer videos

“We zullen zien, geen idee. Ik weet het niet. Natuurlijk zou ik trots zijn als ze mij een speler voor de toekomst zouden vinden. Maar ik heb geen idee. Misschien in de toekomst, het zou mooi zijn. Als ik hier nog tweeënhalf jaar blijf kan ik geselecteerd worden, maar Nigeria of Engeland kan ook. Die keuze moet ik later maken”, geeft de aanvaller te kennen. Madueke - die in Engeland geboren werd en Nigeriaanse roots heeft - keerde zondag terug bij PSV na wekenlang geblesseerd te zijn geweest en nam als invaller een doelpunt voor zijn rekening in Limburg.

“Hier was de achttienjarige de verstandige. Wat is dit voor vraag?”, reageert Perez na het zien van het interview met Madueke. “Hij gaat het Nederlands elftal toch niet afbranden. Hij geeft een keurig antwoord, maar wat voor vraag is dit?”, gaat De Boer verder in het programma Dit was het Weekend van ESPN. Madueke kwam in het verleden overigens uit voor de Onder-16, Onder-17 en Onder-18 van Engeland.

“We vragen niet alleen achttienjarige Nederlanders, maar ook achttienjarige Engelsen of zij voor Oranje willen spelen”, geeft Perez enigszins verbaasd te kennen. “Waarom doen we dit? We zijn al die jonge spelers aan het ophemelen van hier tot Tokio. Nu hebben we het over Oranje voor een achttienjarige Engelsman.”