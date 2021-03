Nieuwe misstap voor Galatasaray ondanks twee goals van Falcao

Zondag, 7 maart 2021 om 19:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:43

Galatasaray heeft opnieuw dure punten laten liggen in de Süper Lig. Vier dagen na de verrassende 2-1 nederlaag bij laagvlieger Ankaragücü kwam het team van trainer Fatih Terim in eigen huis tegen middenmoter Sivasspor niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Dat betekent dat Besiktas als koploper van de Turkse competitie twee punten meer heeft én een wedstrijd minder dan CimBom. Fenerbahçe heeft vijf punten minder dan de lijstaanvoerder, in evenveel duels, en speelt maandag bij Konyaspor.

Het begin van Galatasaray was ronduit slecht. Na een kopduel tussen Ryan Donk en Mustafa Yatabare speelde Martin Linnes de bal terug op doelman Fernando Muslera, maar hij had Max Gradel over het hoofd gezien. De attente aanvaller scoorde van dichtbij: 0-1. De voorsprong van Sivasspor bleef slechts vier minuten staan. Radamel Falcao kreeg de bal aangespeeld van Ryan Babel, kapte zijn tegenstander uit en schoot het leer precies in de rechterhoek achter doelman Ali Sasal Vural: 1-1. Het was voor de aanvaller, die dit seizoen veel duels door blessureleed moest missen, zijn eerste goal sinds 24 oktober vorig jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sivasspor ging alsnog met een voorsprong de rust in. Acht minuten voor de pauze zag de defensie van Galatasaray er na een ingooi vanaf rechts niet heel goed uit en kon Muslera met een hand ternauwernood een hard schot van Gradel keren. In de rebound maakte Tyler Boyd van dichtbij zijn eerste van het seizoen, ondanks een verwoede poging van zowel Linnes als Donk om de bal uit de doelmond weg te krijgen: 1-2.

Een overtreding van Ziya Erdal op Babel, die de noppen van de captain van Sivasspor in zijn rug kreeg, was in de optiek van Galatasaray een rode kaart waard, maar Ali Sansalan hield de kaarten op zak. Een kleine tien minuten later kwam Galatasaray op 2-2: na een actie van Babel in het strafschopgebied kreeg Ugur Çiftçi de bal licht tegen zijn hand en na overleg met de VAR mocht de thuisploeg vanaf elf meter aanleggen. Falcao stuurde Ali Sasal Vural de verkeerde hoek in: 2-2. Dat was ook de eindstand. Babel werd na 73 minuten vervangen door Sofiane Feghouli; Donk maakte vijf minuten na de pauze plaats voor Christian Luyindama. Galatasaray speelt de eerstvolgende competitiewedstrijd zaterdag bij Kayserispor.