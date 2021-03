Quincy Promes grijpt hoofdrol bij Spartak Moskou met doelpunt en assist

Zondag, 7 maart 2021 om 18:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:59

Spartak Moskou heeft zondagavond mede dankzij een uitstekend optreden van Quincy Promes goede zaken gedaan in de Premjer Liga. De aanvaller nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen FK Krasnodar. Jorrit Hendrix zat op de bank na zijn basisdebuut van vorige week tegen Rubin Kazan (0-2 nederlaag) en kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Promes. Tonny Vilhena had een basisplek bij de bezoekers uit Krasnodar.

Na exact 61 seconden opende Alexander Sobolev de score voor Spartak. Na een pass van Promes aan de linkerzijde verstuurde de opgestoomde linksback Ayrton Lucas een voorzet richting Sobolev, waarna de spits een kopduel won van Evgeniy Chernov en binnenknikte. De 2-0 van Promes volgde nog binnen tien minuten spelen. Jordan Larsson dartelde langs het strafschopgebied en vond Promes, die al vallend zijn eerste doelpunt maakte voor Spartak sinds 25 augustus 2018, toen hij trefzeker was tegen Dynamo Moskou.

Spartak haalde vervolgens de voet van het gaspedaal en zag dat Krasnodar meerdere kansen creëerde in de eerste helft, zonder tot scoren te komen. In de tweede helft golfde het spel op en neer en verzuimde Krasnodar na drie minuten de marge terug te brengen tot één, toen Rémy Cabella zijn kopbal van de lijn gehaald zag worden door Samuel Gigot. Vijf minuten later volgde de aansluitingstreffer van Krasnodar alsnog, toen Ayrton Lucas de bal niet weg kreeg en Joeri Gazinski verwoestend uithaalde met een schot in de linkerkruising: 2-1.

De doelpunten volgden elkaar in de beginfase van de tweede helft in razend tempo op. Na ruim een uur spelen werd Promes diepgestuurd aan de rechterkant, waarna hij Sobolev in stelling bracht en de spits voor zijn tweede van de avond tekende. Nadat Larsson vervolgens na een uitbraak koelbloedig voor de 4-1 zorgde, kopte Ezequiel Ponce van dichtbij de 5-1 tegen de touwen op aangeven van Alex Král. Het slotakkoord volgde tien minuten voor tijd. Larsson reageerde het meest attent op een rebound en schoot voor een leeg doel zijn tweede van de avond binnen: 6-1.