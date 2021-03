AC Milan kent goede generale in aanloop naar kraker in Europa League

Zondag, 7 maart 2021 om 17:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:07

AC Milan heeft zondagmiddag de jacht op de koppositie in de Serie A voortgezet met een overwinning. De ploeg van trainer Stefano Piolo was op bezoek bij Hellas Verona met 0-2 te sterk, zonder dat de ploeg daar al te veel moeite voor hoefde te doen. Daarmee kennen de Milanezen, die als nummer twee drie punten achterstaan op koploper Internazionale, een goede generale in aanloop naar het duel in de Europa League met Manchester United aanstaande donderdag.

Milan, dat met Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic en Ante Rebic drie aanvallers in de ziekenboeg heeft zitten, begon terughoudend aan het duel met Verona. Het eerste moment van opwinding kwam van Rafael Leão, die op maat werd bediend door Davide Calabria, maar rakelings over kopte. Tien minuten later, met een klein half uur op de klok, was het wel raak. Rade Krunic werd aan de linkerkant van het veld naar de grond gewerkt op de rand van het strafschopgebied, waarna diezelfde Krunic schitterend raak schoot in de verre kruising: 0-1.

Het betekende voor de middenvelder zijn eerste treffer van het seizoen in een verder weinig verheffende eerste helft. De tweede helft leverde aanzienlijk meer spektakel op, toen Milan na tien minuten spelen de voorsprong verdubbelde. Diogo Dalot ontving de bal op de rand van het strafschopgebied van Alexis Saelemaekers, verschafte zichzelf wat ruimte met een schijnbeweging en schoot vervolgens hard en hoog raak voor de 0-2. Milan controleerde het duel vervolgens en kwam, mede door een goed georganiseerde defensie, amper in de problemen.

De keren dat Verona er gevaarlijk uit dacht te komen, kon het gevaar vroegtijdig worden voorkomen door Milan. Zo verstuurde Darko Lazovic twintig minuten voor tijd een gevaarlijke pass achter de verdediging van de Milanezen, maar wist Alessio Romagnoli met een uiterste krachtsinspanning te voorkomen dat Eddie Salcedo kon afronden. Ondanks een slotoffensief van de thuisploeg om in het laatste kwartier een aansluitingstreffer te maken, bleven de bezoekers eenvoudig overeind.