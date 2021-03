Almere City grijpt in en zet Ole Tobiasen op straat na slechte resultaten

Donderdag, 4 maart 2021 om 20:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:25

Almere City heeft trainer Ole Tobiasen ontslagen, zo verzekert Voetbal International. De Deense oefenmeester wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten en heeft besloten om de samenwerking per direct te beëindigen. De club heeft het ontslag zelf nog niet bevestigd via de officiële kanalen.

Almere deed lange tijd bovenin mee in de Keuken Kampioen Divisie en leek zelfs samen met SC Cambuur en De Graafschap uit te gaan maken wie rechtstreeks zou promoveren naar de Eredivisie, maar de laatste weken is de ploeg in korte tijd weggezakt naar de vierde plek. De ploeg wist slechts één van de laatste vijf wedstrijden in winst om te zetten. De overige vier gingen allemaal verloren. Voor de winterstop ging Almere slechts één keer onderuit.

Tobiasen was sinds 2018 actief bij het ambitieuze Almere, waar hij binnenkwam na een half jaar als assistent-trainer bij Sparta Rotterdam te hebben gefungeerd bij het eerste elftal. Tobiasen begon ook in Almere als assistent-trainer, maar werd later doorgeschoven als interim-trainer en werd beloond met een vaste aanstelling als hoofdtrainer. Verwacht wordt dat Jeroen Rijsdijk, Hedwiges Maduro en Tim Bakens voorlopig de verantwoordelijkheid krijgen bij de Flevolanders.