Ajax ontvangt open sollicitatie van oude bekende: ‘Dan ga ik zeker luisteren’

Ole Tobiasen staat open voor een terugkeer bij Ajax, zo onthult de Deense trainer in een interview met Ajax Showtime. De oud-verdediger diende de Amsterdamse club vijf seizoenen als speler en was daarna bij diverse clubs in Nederland actief als oefenmeester. "Als Ajax voor een bepaalde functie aanklopt, dan ga ik daar zeker naar luisteren."

Tobiasen, die sinds vorig jaar zomer zonder club zit, zou het niet erg vinden om een jeugdelftal van Ajax te trainen. "Het hangt er vanaf welke leeftijdsgroep het is. Ik zou er wel over na gaan denken", aldus de voormalig assistent-coach van onder meer Almere City FC en sc Heerenveen.

De voormalig Ajacied geniet er als trainer vooral van om individueel met spelers bezig te zijn. "Natuurlijk moet je ook winnen met de jeugd van Ajax, daar niet van. Je wint ook negen van de tien keer, omdat je gewoon beter bent."

"Maar het proces om ze beter te maken, klaar te stomen voor het eerste elftal en om ze te vormen als voetballer, dat vind ik gewoon hartstikke mooi. Bij welke club dat dan ook is… "

Andere opties

Tobiasen staart zich niet blind op Ajax en houdt ook andere opties in Nederland open. Hij opteert voor een baan als hoofdcoach, maar dat is geen heilig doel. "Als je bij een club terecht kunt komen, waar de visie goed is en waar je een echte veldtrainer wordt, dan sta ik ook open voor het assistentschap."

"Het zou het mooiste zijn als er een Eredivisieclub komt. Maar komt er iets leuks uit de Keuken Kampioen Divisie, het buitenland, of misschien een functie als jeugdtrainer, dan ga ik er wel naar kijken", aldus Tobiasen.

De inmiddels 48-jarige Tobiasen werkte in Nederland naast Almere City en Heerenveen ook bij MVV Maastricht, Roda JC Kerkrade, NAC Breda en Sparta Rotterdam.

