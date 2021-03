Chaos compleet bij Fortuna: ‘Wil niks meer met Ultee te maken hebben’

Woensdag, 3 maart 2021 om 21:17 • Laatste update: 21:48

Fortuna Sittard heeft keeperstrainer Sieb Dijkstra woensdag per direct weggehaald bij de A-selectie. De voormalig doelman van Motherwell en Queens Park Rangers lag in de clinch met hoofdtrainer Sjors Ultee, nadat laatstgenoemde afgelopen week besloot om Piet Velthuizen bij de hoofdmacht te halen. Velthuizen raakte zondag bij zijn debuut in het shirt van Fortuna na twintig minuten geblesseerd tegen FC Groningen (1-0 verlies) en moest vervangen worden door de inmiddels vertrokken Alexei Koselev.

De Limburgse formatie werd vorige week plots genoodzaakt tot het zoeken naar een nieuwe doelman, nadat bekend werd dat Koselev op weg was naar Japan. “Ik ben gaan zoeken en bellen en vond een goede, ervaren en fitte doelman: Tobias Knoflach”, vertelt Dijkstra in gesprek met Voetbal International. “Ik heb hem aangedragen bij Sjors Ultee en technisch manager Sjoerd Ars. Vorige week maandag vroeg ik of ze mijn kandidaat hadden bekeken. ‘Ja’, zei Sjors, ‘maar we gaan voor iemand anders’. Het ging om Piet Velthuizen. Ik zei dat het mij onmogelijk leek dat Piet op korte termijn voor ons zou kunnen keepen. Sjors dacht er anders over. Toen werd het woensdag en kwam Piet op proef.”

Het debuut van de zichtbaar niet fitte Velthuizen was van korte duur, omdat hij zich zondag noodgedwongen moest laten vervangen met hamstringklachten. Dijkstra stelde de technische staf van Fortuna tijdens de warming-up op de hoogte van de opspelende klachten van Velthuizen, maar kreeg geen gehoor, waarna woensdag een gesprek volgde met de technische staf. “Het voelde al meteen niet goed”, gaat Dijkstra verder. “De hele staf was erbij gehaald, inclusief materiaalman en videoanalist. Wat ik daarna heb meegemaakt, slaat alles. Daar vrat geen hond brood van. Sjors zei allereerst dat er maar drie opties waren geweest: Joris Delle, Michel Vorm en Piet Velthuizen.”

“’Dat klopt niet’”, zei ik. Sjors was meteen kwaad: ‘Jij houdt je mond. Jij luistert alleen maar.’ Ik denk: wat is dit, een foute film? Ineens stond daar een totaal andere Sjors Ultee dan ik kende. Geen idee wat er was, kennelijk zat hij vol in zijn emoties. Vanaf dat moment bleef hij me vernederen, waar iedereen bij was. Hij brandde mij compleet af. Het was verschrikkelijk, en ik mocht niks zeggen. Terwijl: ik ben keeperstrainer, ik heb meer dan 250 wedstrijden gekeept in het betaalde voetbal, ik ben toch geen Jan Doedel?! Hij zou mijn advies serieus moeten nemen.”

Ultee verwijt Dijkstra dat hij achter zijn rug om naar clubeigenaar Isitan Gün is gegaan, die hij zondag na afloop van de nederlaag een appje stuurde met de mededeling dat de situatie hem niet lekker zat. Inmiddels is Dijkstra door Fortuna teruggezet naar de jeugdacademie. Zijn plek wordt de rest van het seizoen ingevuld door Patrick Creemers. “Ik wil nooit meer iets met die man (Ultee, red.) te maken hebben. Niet met iemand die mij zo vernedert, in het openbaar. Zo zie je maar wat succes met iemand kan doen.”