Pirlo heeft voor Juventus en Oranje geruststellend nieuws over De Ligt

Woensdag, 3 maart 2021 om 09:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:27

Andrea Pirlo kwam dinsdagavond met bemoedigend nieuws omtrent Matthijs de Ligt. Volgens de oefenmeester van Juventus heeft de Nederlandse centrumverdediger geen zware blessure opgelopen. De Ligt haakte dinsdag geblesseerd af tijdens de warming-up van het thuisduel met Spezia en even was er bij La Vecchia Signora de vrees dat hij enige tijd uit de roulatie zou zijn.

"In de warming-up kreeg hij inderdaad weer last. We zullen morgen (woensdag, red.) na de tests meer weten over de blessure, maar op het eerste oog lijkt het allemaal mee te vallen", zo liet Pirlo dinsdagavond na de 3-0 overwinning van Juventus op Spezia optekenen door Sky Italia. De Ligt kreeg afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (1-1) een tik tegen zijn kuit en deze blessure speelde hem dinsdag opnieuw parten, waarop Pirlo besloot om hem buiten de basisopstelling te houden voor de ontmoeting met Spezia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt is normaal gesproken op tijd fit voor de aankomende interlandperiode van het Nederlands elftal. De formatie van bondscoach Frank de Boer start de kwalificatiecyclus richting het WK van 2022 in Qatar met wedstrijden tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart). De centrale verdediger van Juventus miste de interlands van Oranje in het tweede gedeelte van 2020 vanwege een operatie aan de schouder. Daarnaast miste De Ligt de eerste maanden van het seizoen bij Juventus. In november maakte de mandekker zijn rentree bij de Italiaanse grootmacht.

Pirlo heeft bij Juventus momenteel te maken met de nodige blessuregevallen. Naast De Ligt waren ook Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Arthur en Paulo Dybala niet beschikbaar voor het thuisduel met Spezia. Merih Demiral en Alex Sandro vormden dinsdagavond het hart van de defensie van de nummer drie in de Serie A. Juventus staat zaterdag tegen Lazio en volgende week dinsdag is FC Porto de opponent in het returnduel in de achtste finale van de Champions League. De Italiaanse grootmacht verloor de eerste ontmoeting in Portugal met 2-1.