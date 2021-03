Zlatan Ibrahimovic komt volgende week niet in actie tegen Manchester United

Maandag, 1 maart 2021 om 16:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:12

Zlatan Ibrahimovic moet het weerzien met Manchester United volgende week donderdag op Old Trafford aan zich laten voorbijgaan. De aanvaller van AC Milan heeft een spierblessure in zijn linkerbovenbeen opgelopen en staat voorlopig aan de kant. De verwachting van diverse Italiaanse media is dat Ibrahimovic in ieder geval twee weken niet inzetbaar is voor trainer Stefano Pioli.

Ibrahimovic werd zondag voortijdig naar de kant gehaald in de wedstrijd tussen AS Roma en AC Milan (1-2). De Zweed moest na 55 minuten de strijd staken en blijkt een serieuze spierblessure te hebben overgehouden aan de competitiewedstrijd. Hij mist naar verwachting in ieder geval de komende vier wedstrijden: tegen Udinese (woensdag 3 maart), Hellas Verona (zondag 7 maart), Manchester United (donderdag 11 maart) en Napoli (zondag 14 maart).

De blessure van Ibrahimovic wordt over tien dagen opnieuw onderzocht door de medische staf. Hij zal hopen de thuiswedstrijd tegen Manchester United van donderdag 18 maart in de achtste finale van de Europa League wel te kunnen spelen. Overigens heeft ook Hakan Çalhanoglu een spierblessure overgehouden aan het duel met Roma. De aanvallende middenvelder werd in de pauze gewisseld en zal in ieder geval tegen Udinese ontbreken, is de verwachting.