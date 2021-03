Ibrahimovic maakte onuitwisbare indruk op Boadu: ‘Dat blijft je altijd bij’

Maandag, 1 maart 2021 om 10:34 • Rian Rosendaal

Myron Boadu is de grote man bij AZ na zijn drie doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (4-2) van zondag. De aanvaller stond dit seizoen echter ook lange tijd droog, waardoor er veel kritiek was op de pas twintigjarige spits. Onder meer Zlatan Ibrahimovic droeg Boadu op om het vak van profvoetballer een stuk serieuzer te nemen. De aanvallers kennen elkaar van hun gezamelijke revalidatieperiode van enkele jaren geleden.

"Ik zag hem revalideren in Amerika na zijn kruisbandblessure. Zoiets ga ik nooit meer zien in mijn leven, denk ik", vertelt Boadu in een onderhoud met het Algemeen Dagblad. "Ik heb al een tijd geen contact met hem gehad, maar zoiets blijft je altijd bij natuurlijk. Via onze zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) is contact zo geregeld", verwijst de topschutter van AZ naar zijn bijzondere band met de inmiddels 39-jarige aanvaller van AC Milan. Naast Ibrahimovic is ook Kees Kist een leermeester en de voormalig AZ-spits zocht Boadu afgelopen vrijdag zelfs op na een training.

Kist was onlangs zeer kritisch op het functioneren van Boadu en de oud-aanvaller wilde graag een keer een 'kop koffie' drinken met de AZ'er. "Wie wil niet praten met zo’n grootheid?", vraagt Boadu zich hardop af in gesprek met De Telegraaf. "Kees was tijdens een afrondoefening aandachtig toeschouwer geweest en gaf mij daarna wat tips. Dat ik rustiger moet blijven als ik een kans krijg, maar dat ik juist agressiever moet zijn in het druk zetten", zo geeft hij een inkijkje in de gesprekken met de betrokken Kist.

Boadu krijgt ook dichterbij huis de nodige adviezen, zoals van zijn zus en vader. "Die zitten vaak op één lijn", verduidelijkt de jonge aanvaller. "Mijn zus vindt dat ik gieriger moet zijn in bepaalde situaties, dat ik er gewoon schijt aan moet hebben, meer voor mezelf moet gaan." Vader Boadu was een stuk feller in zijn bewoordingen. "Hij was niet tegen mij tekeer gegaan, maar hij deze week nog: 'Myron, schiet eens van afstand! Dat kun je hartstikke goed, waarom doe je het nooit?' Daar kwam dus dat eerste doelpunt uit, die Marcos Senesi nog licht aanraakte trouwens", verwijst Boadu naar de 1-1 van AZ in het thuisduel met Feyenoord.