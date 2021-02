Boadu schaart zich achter Van Basten na hattrick tegen Feyenoord

Zondag, 28 februari 2021 om 18:32 • Chris Meijer

Feyenoord lijkt af te haken in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. AZ versloeg de Rotterdammers zondagmiddag in een rechtstreeks duel met 4-2 en vergroot de voorsprong op de ranglijst daarmee tot zes punten, terwijl PSV acht punten meer heeft dan de ploeg van trainer Dick Advocaat. Myron Boadu scoorde drie keer namens de thuisploeg en is met zijn twintig jaar nu de op-één-na-jongste speler met een hattrick tegen Feyenoord, na Marco van Basten (die op 18 september 1983 een hattrick maakte in de 8-2 overwinning van Ajax op de Rotterdammers).

Waar bij AZ Calvin Stengs (hersteld van een coronabesmetting) en Pantelis Hatzidiakos (weer beschikbaar na een schorsing) terugkeerden in de basiself, koos Advocaat ervoor om Justin Bijlow weer onder de lat te posteren ten koste van Nick Marsman. In een open beginfase vielen er kansen over en weer te noteren: AZ deelde speldenprikjes uit via Jesper Karlsson en Albert Gudmundsson, terwijl Steven Berghuis het eerste schot namens Feyenoord ondernam. Met acht minuten op de klok werd de wedstrijd opengebroken.

Een afgemeten voorzet van Berghuis vond bij de tweede paal het hoofd van Marcos Senesi, die via AZ-doelman Marco Bizot de bal in het net zag belanden. Feyenoord had in de beginfase controle over de wedstrijd, maar zag de thuisploeg toch na 22 minuten spelen op gelijke hoogte komen. Na een fraaie pass van Calvin Stengs kreeg Boadu van Senesi en Eric Botteghin de ruimte om richting het strafschopgebied te dribbelen, waarna hij vanaf de rand van de zestien doeltreffend uithaalde. Drie minuten later was het andermaal raak.

Luis Sinisterra kon profiteren van een communicatiefout tussen Bruno Martins Indi en Bizot. Eerstgenoemde wilde de bal terugkoppen naar zijn keeper, maar die bleek zich ergens anders te bevinden dan hij dacht. Sinisterra kon daardoor de bal in een leeg doel tikken. De Colombiaanse aanvaller liet zich in de eerste helft eveneens zien met een schot, evenals Berghuis. Toch viel de vierde treffer van de eerste 45 minuten aan de andere kant, kort voor de rust. Na een goede pass van Owen Wijndal maakte Boadu oog in oog met Bijlow geen fout en tekende hij voor zijn tweede treffer van de middag.

De tweede helft begon aanvankelijk met een stuk minder spektakel dan het eerste bedrijf. Na 64 minuten spelen riep Feyenoord de ellende over zichzelf af. Bijlow leverde de bal in bij Fredrik Midstjö, die direct Boadu in stelling bracht. De spits maakte het cadeautje dankbaar uit en zette daarmee zijn derde doelpunt van de middag op het scorebord. Advocaat greep vervolgens in door Nicolai Jörgensen en Ridgeciano Haps in het veld te brengen als vervangers van Bryan Linssen en Sinisterra, maar zag Feyenoord het duel vervolgens kort daarna uit handen geven.

Een misverstand tussen Bijlow en Tyrell Malacia leek Dani de Wit bijna een gouden kans op te leveren, maar de verdediger kon zijn eigen fout nog ternauwernood goed maken. Scheidsrechter Björn Kuipers legde de bal vervolgens een kwartier voor het einde op de stip, na een wilde sliding van Leroy Fer op Wijndal. De arbiter liet aanvankelijk doorspelen, maar nadat een schot van Gudmundsson naast ging, floot hij toch voor een strafschop. Teun Koopmeiners maakte, in tegenstelling tot eerder dit seizoen in De Kuip, geen fout en tilde de stand naar 4-2. Feyenoord zag in de slotfase aanvoerder Berghuis nog uitvallen en slaagde er niet in om nog iets uit te richten dat kon voorkomen dat er voor de vierde keer op rij niet gewonnen werd.