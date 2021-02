Dolend Schalke ontslaat trainer, technisch directeur en teammanager

De chaos bij Schalke 04 lijkt compleet. Kicker en BILD melden zondagmorgen dat de hekkensluiter van de Bundesliga voor de vijfde keer een andere trainer voor de selectie zal hebben. Volgens de laatste berichten is Christian Gross daags na de 1-5 nederlaag tegen VfB Stuttgart ontslagen, net als technisch directeur Jochen Schneider, teammanager Sascha Riether en conditie- en fysiektrainer Werner Leuthardt. De club uit Gelsenkirchen heeft nog geen mededelingen gedaan.

Duitse media schreven zaterdag reeds dat meerdere spelers in opstand waren gekomen tegen Gross. De 66-jarige trainer uit Zwitserland werd verweten dat hij de namen van spelers en tegenstanders continu door elkaar haalde, spelers in de verkeerde taal aansprak, slechte trainingen gaf en regelmatig een verkeerde wedstrijdtactiek hanteerde. Volgens BILD was Klaas-Jan Huntelaar een van de spelers die rebelleerde.

Gross werd twee maanden geleden aangesteld in Gelsenkirchen en onder leiding van de Zwitser werd zowaar op 9 januari ten koste van TSG Hoffenheim (4-0) de eerste competitiezege in bijna een jaar tijd geboekt. In de tien wedstrijden die Gross echter op de bank zat bij Schalke, pakte men slechts vijf punten. Met slechts 9 punten na 23 speeldagen stevent Schalke onherroepelijk af op de 2. Bundesliga.

Schalke ontdeed zich na twee speeldagen reeds van David Wagner en ook zijn opvolger Manuel Baum was geen lang leven als trainer van die Königsblauen beschoren. Huub Stevens zat als interim-trainer op de bank om daarna het stokje aan Gross door te geven. Het is onbekend wie Schalke op het oog heeft om het restant van het seizoen te volbrengen. De achterstand op de zestiende plaats is ondanks de grote chaos ‘slechts’, negen punten.