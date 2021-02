Gebaar van toptalent Ilaix Moriba richting Ronald Koeman gaat viraal

Zondag, 28 februari 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:02

Een mooi moment na afloop van de competitiewedstrijd tussen Sevilla en Barcelona (0-2) wordt massaal gedeeld en besproken op sociale media. Ronald Koeman wachtte zijn spelers na het laatste fluitsignaal aan de zijlijn op en bedankte hen één voor één. Het meest besproken moment was de ontmoeting tussen de Nederlander en Ilaix Moriba, die met een buiging met het hoofd en gevouwen handen de trainer leek te bedanken voor zijn speelminuten.

Een handdruk tussen Koeman en Moriba volgde en de middenvelder kreeg daarna ook nog een schouderklopje voor zijn inspanningen. Het talent maakte op 21 januari, twee dagen na zijn achttiende verjaardag, zijn debuut in het bekerduel met Cornellà (0-2) en deed dat bovendien als basiskracht. Op 13 februari verscheen Moriba als basiskracht in zijn eerste LaLiga-duel: het thuisduel met Deportivo Alavés (5-1). Daarin gaf de tiener een assist, maar leidde hij met een foute pass ook het enige tegendoelpunt in.

En @MontonJordi ha seguit Ilaix Moriba al final del partit, amb la càmera de TV3. La reverència a Koeman il.lustra l’alegria del moment, l’agraïment per la confiança en els joves i les ganes de triomfar al Barça. #fcbarcelona pic.twitter.com/QW3Bm7uOyn — Francesc Latorre (@FrancescLatorre) February 27, 2021

Koeman bracht Moriba zaterdag in de 71e minuut als vervanger van de geblesseerde Pedri binnen de lijnen. De Nederlander kreeg vragen over diens spel. “Hij was belangrijk in de laatste fase van de wedstrijd, net als alle anderen die in het veld kwamen. Hij was goed aan de bal en heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Het is nog een zeer jonge voetballer”, antwoordde de trainer van de huidige nummer twee van LaLiga. Pedri staat zeer waarschijnlijk twee tot drie weken aan de kant met een spierblessure en dat vergroot de kansen van Moriba op meer speeltijd, ook omdat Miralem Pjanic met klachten aan de enkel kampt.

“Dat een jeugdspeler met zo’n instelling het veld betreedt, is geweldig nieuws”, zo valt bij de beoordelingen van AS te lezen. “In zijn eerste actie pakt hij bijna de bal van doelman Yassine Bounou af en daarna geeft hij een hakbal aan Lionel Messi op weg naar de 0-2.” Sport deelde de tiener een acht uit. “Door de blessure van Pedri had hij nauwelijks de tijd om zich voor te bereiden. Moedig en een bijdrage aan de 0-2 van Messi.”

De in Guinee geboren Moriba wisselde de jeugdopleiding van Espanyol in 2010 in voor die van Barcelona. Vanaf zijn vijftiende begon de middenvelder daadwerkelijk op te vallen en toonden ook buitenlandse clubs interesse. Moriba ondertekende na zijn zestiende verjaardag zijn eerste professionele contract, inclusief een jaarsalaris van meer dan een half miljoen euro én een transferclausule van honderd miljoen euro.