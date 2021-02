Musaba zorgt voor nieuwe hekkensluiter in Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag, 27 februari 2021 om 18:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:45

FC Dordrecht heeft zaterdagmiddag met 2-1 gewonnen van Helmond Sport. Richie Musaba was tweemaal trefzeker voor de laagvlieger, die door de overwinning hekkensluiter af is in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is nu (weer) FC Den Bosch, dat vrijdagavond ten koste van Jong FC Utrecht (3-0) de eerste zege sinds 22 september vorig jaar boekte. Een pijnlijke nederlaag voor Helmond Sport, daar het team van trainer Wil Boessen bij een zege in het linkerrijtje had gestaan.

In de eerste helft hadden FC Dordrecht en Helmond Sport uitzicht op een doelpunt, maar het vizier stond duidelijk niet op scherp. Naoufal Bannis kreeg twee grote kansen en kwam zelfs oog-in-oog met doelman Stijn van Gassel, maar zonder resultaat. Dat ging ook op voor Lance Duijvestijn en Karim Loukili.

Musaba brak de ban na 52 minuten spelen. Een minuut voorkwam de paal dat een foutje van de doelman door de aanvaller werd afgestraft, maar een minuut later schoot hij alsnog via de doelman binnen op aangeven van Thomas Poll. Een kwartier later profiteerde Musaba van een dekkingsfout van Dean van der Sluijs en wipte hij de bal over Van Gassel heen.

Musaba kreeg na een goede counter zelfs de kans om een hattrick te maken, maa hij schoot over, terwijl de vrijstaande Jari Schuurman naast hem stond. Een derde treffer van Dordrecht bleef uit, maar Jordy Thomassen schoot van afstand de 2-1 binnen. Hij was met een kopbal op de lat ook nog dicht bij de 2-2.