Discussie bij Veronica Inside: ‘Waarom wil Ajax hem verkopen?’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 21:14

Erik ten Hag liet eerder deze week weten dat Ajax en André Onana praten over contractverlenging. Valentijn Driessen zegt vrijdagavond in Veronica Inside dat de Amsterdammers willen afwachten wat het beroep tegen zijn dopingschorsing van twaalf maanden bij het CAS oplevert. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat wanneer dat beroep succes heeft, Ajax Onana mogelijk komende zomer wil verkopen.

“Op dit moment ligt er een zaak, die Ajax bij het CAS aanspant. Zij gaan ervan uit dat ze er een paar maanden vanaf krijgen. Ze willen ook praten of verlengen met Onana, maar ze willen eerst weten hoeveel maanden hij straks geschorst is. Als het vier maanden is, kunnen ze hem in de zomer verkopen. Daar wachten ze op. Als het twaalf maanden blijft, willen ze verlengen”, zo geeft Driessen te kennen. Onana is door de UEFA voor twaalf maanden geschorst, nadat het verboden middel furosemide in zijn urine werd aangetroffen.

“Waarom wil Ajax hem verkopen? Ze hebben geld genoeg en zo’n goede keeper koop je waarschijnlijk niet terug”, zo haakt Johan Derksen in. “Hij wilde al weg, dus ze hebben gezegd dat ze zouden meewerken aan een transfer”, reageert Driessen op de opmerking van Derksen. Het contract van Onana bij Ajax loopt voorlopig nog door tot medio 2022. “Nu kan er geen transfer plaatsvinden, omdat hij niet speelt. Niemand koopt een keeper die momenteel niet speelt.”

“Jij gelooft niet dat Liverpool of Tottenham geschrokken is van dat dopingverhaal?”, vraagt René van der Gijp zich af. “Nee, volgens mij niet. Misschien dat ze niet de hoofdprijs willen betalen. Die clubs denken alleen aan het binnenharken van kwaliteit”, antwoordt Driessen. Derksen is het niet met hem eens. “Die Engelse clubs krijgen meteen die kranten over zich heen als ze zo’n speler kopen. Hij heeft hoe dan ook medicijnen ingenomen en het CAS staat niet bekend om strafvermindering. Die mensen houden zich puur aan de feiten. Waar hebben we het dan nog over? Een vergissing hebben we geen rekening mee te houden.”