Haller geïmponeerd bij Ajax: ‘Ik kan wel zeggen dat hij geobsedeerd is’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 20:06 • Laatste update: 20:24

Erik ten Hag staat hoog aangeschreven bij Sébastien Haller, zo vertelt de Franse Ivoriaan in gesprek met Ajax TV. Het feit dat de trainer van Ajax zo ‘geobsedeerd’ is door het ‘spelletje en de tactiek’ geeft de groep houvast, vindt de 26-jarige spits. Verder spreekt Haller zich ook uit over diens ingetogen manier van juichen en zijn band met Dusan Tadic.

“Ik kan het woord dat op het puntje van mijn tong ligt niet uitspreken. Dat vindt hij niet leuk”, zo begint Haller met een glimlach het verhaal over diens band met Ten Hag. “Maar ik kan wel zeggen dat hij geobsedeerd is. Op een goede manier, uiteraard. Hij is geobsedeerd door het spelletje voetbal en de tactiek. Zelfs na de wedstrijd tegen Sparta, die we met 4-2 wonnen, was hij niet tevreden. Zo zit hij in elkaar. Hij is perfectionistisch. Voor een speler geeft het handvatten”, vindt de centrumspits.

Verder wordt Haller in het interview gevraagd naar de reden achter diens relatief ingetogen manier van juichen na het maken van een treffer. De tweevoudig Ivoriaans international heeft daar een goede reden voor: "Zo gaat dat, ik doe gewoon mijn werk”, zegt hij koelbloedig. “Ik moet mijn energie sparen voor mijn volgende doelpunt. Ik ben ook niet iemand die ervan houdt om zijn emoties te tonen. Ik ben profvoetballer, dus iedereen let op je. Iedereen heeft dan ook een mening over de reactie van mij op een gemaakt doelpunt. Soms wil je ze gewoon geen munitie geven", waarmee Haller aangeeft dat het niet uitbundig vieren van een treffer ook dient als zelfbescherming.

De spits speelde sinds zijn overstap naar Ajax tien officiële wedstrijden, waarin hij liefst zeven maal trefzeker was en vijf assists verzorgde. De goede band met Tadic ligt volgens Haller voor een deel ten grondslag aan zijn productiviteit. “Ik ben blij dat we nu al een goede band hebben. Het is prettig om met hem te spelen, want hij weet me altijd goed te bedienen. Daarna is het aan mij de taak om af te ronden”, zo steekt Haller de loftrompet over zijn collega-aanvaller. “Ik spreek veel met hem om onze connectie te kunnen versterken, want ik weet dat we samen veel moois kunnen brengen. Ik ben blij dat we nu al een goede band hebben.”