Janssen oordeelt hard: ‘Hij was ongelukkig, om het voorzichtig uit te drukken’

Donderdag, 25 februari 2021 om 23:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:39

Na de uitschakeling van PSV in de Europa League is Theo Janssen kritisch op Pablo Rosario. De middenvelder greep niet goed in voorafgaand aan het beslissende doelpunt van Olympiacos, zo oordeelt de analist van RTL7. Na een voorzet van Konstantinos Fortounis vanaf de linkerflank liet Rosario zich volgens Janssen te makkelijk aftroeven. Ahmed Hassan maakte uiteindelijk het beslissende doelpunt.

“Ja, heel zonde", zegt Janssen over de uitschakeling van PSV. "Ik vond dat PSV het op zich redelijk in de hand had. In het laatste kwartier zie je wel dat ze verder in het eigen zestienmetergebied worden gedrukt, en dan krijg je zo’n goal tegen... Zuurder kan het niet." Rosario vormde aanvankelijk een koppel met Georgios Masouras, die echter bij hem wegliep. Rosario had toen geen man meer en liep terug richting Youssef El-Arabi. Hij kon de kopbal van El-Arabi niet voorkomen; na een ingreep van doelman Yvon Mvogo scoorde Hassan uit de rebound.

"Kijk naar Rosario. Die verliest gewoon zijn man. Hij verliest het kopduel. Het kopduel dat hij aangaat, mag je nooit verliezen", oordeelt Janssen. "Hij was ongelukkig, om het voorzichtig uit te drukken. Hij speelt gewoon heel veel ballen naar de verkeerde kleur." Volgens de oud-middenvelder zit Rosario in een 'mindere fase', waarin hij 'heel slordig is en duels verliest die hij niet mag verliezen.' "Nu komt het duur te staan. Hij mag zijn man daar niet verliezen. Hij moet gewoon tegen hem aan springen, dan is er niets aan de hand. Nu kost het je de volgende ronde."

"Het blok met Ibrahim Sangaré moet zorgen voor meer controle, maar dat gebeurt niet. Ze zijn te slordig aan de bal. Dan is het leuk dat je af en toe de tweede bal oppakt, maar dat zijn meestal ballen die je zelf inlevert", aldus Janssen, die ook het optreden van Donyell Malen van lichte kritiek voorziet. "Hij was op zoek naar een goal, dat kon je heel duidelijk zien. Hij ging vaak voor eigen succes en had simpeler kunnen spelen. Maar het is een heel goede speler." Malen was vlak voor de 2-1 dicht bij de 3-0, toen hij van afstand de paal trof.