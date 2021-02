Roger Schmidt kiest voor vijf verdedigers tegen Olympiacos

Donderdag, 25 februari 2021 om 19:32 • Laatste update: 19:51

PSV en Olympiacos trappen vanavond om 21.00 uur af in de strijd voor een plek bij de laatste zestien in de Europa League. Roger Schmidt lijkt opnieuw te kiezen voor een 5-3-2-formatie, ondanks dat PSV in die formatie zondag een slechte eerste helft speelde tegen Vitesse en de trainer in de pauze teruggreep naar 4-2-2-2. Het is echter ook mogelijk dat de opstelling in de praktijk meer weg heeft van 4-2-2-2.

De achterhoede van PSV ziet er in ieder geval niet hetzelfde uit als tegen Vitesse. Toen begon Pablo Rosario centraal in de verdediging, maar hij staat ditmaal op het middenveld. Bovendien wordt de linksbackpositie niet bekleed door Mauro Júnior, maar door Philipp Max. Grote afwezige aan de kant van PSV is Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder is geschorst en wordt vervangen door Ryan Thomas.

Olivier Boscagli heeft een basisplek, nadat hij in Griekenland in de eerste helft uitviel met een hoofdblessure. Timo Baumgartl zit daarom op de bank; hetzelfde geldt voor Mohamed Ihattaren. De ploeg van Schmidt moet in eigen huis een 4-2 nederlaag uit het heenduel zien goed te maken. PSV zal vanavond op twee gedachtes hinken. De ploeg moet minimaal twee keer scoren en zal daarbij het eigen doel schoon moeten houden.

Olympiacos treedt aan met één wijziging ten opzichte van de wedstrijd van vorige week. Bij de koploper van Griekenland verdwijnt Sokratis uit de basis, waardoor Rúben Semedo een basisplek heeft. Olympiacos verpeelde zondag punten in de thuiswedstrijd tegen Aris (1-1), maar speelde toen met een B-elftal. De club is al nagenoeg zeker van het kampioenschap in Griekenland en gaf daardoor prioriteit aan het treffen in Eindhoven.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Viergever, Max; Rosario, Götze, Thomas; Zahavi, Malen

Opstelling Olympiacos: Sá; Lala, Rúben Semedo, Ba, Reabciuk; M'Vila, Camara, Bouchalakis; Valbuena, El Arabi, Bruma