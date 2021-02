Erik ten Hag verschuift Daley Blind tegen Lille opnieuw van positie

Donderdag, 25 februari 2021 om 17:38 • Yanick Vos • Laatste update: 17:46

Erik ten Hag heeft bekendgemaakt welke elf spelers donderdagavond bij Ajax starten tegen Lille OSC. Nicolás Tagliafico is er zoals verwacht werd niet bij en wordt op de linksbackpositie vervangen door Daley Blind. Ryan Gravenberch keert terug van een schorsing en neemt zijn plek op het middenveld naast Edson Álvarez weer in. De aftrap in de return van de zestiende finales in de Europa League is om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Noussair Mazraoui is nog altijd geblesseerd, waardoor er op de rechtsbackpositie een nieuwe basisplaats is weggelegd voor Devyne Rensch. Het centrum van de verdediging wordt net als vorige week in Lille gevormd door Jurriën Timber en Lisandro Martínez. Dat betekent dat Perr Schuurs, die tegen Sparta Rotterdam (2-2) nog speelde, op de bank zit. Blind speelde in Lille als middenvelder, maar schuift dus terug naar de verdediging om de linksbackpositie te gaan bekleden. Maarten Stekelenburg verdedigt bij afwezigheid van André Onana het doel.

De plek op het middenveld die Blind vrijlaat, wordt ingenomen door Gravenberch. Davy Klaassen begon zondag tegen Sparta nog op de bank, maar staat net als vorige week in Lille opgesteld als nummer tien. Voorin hanteert Ten Hag opnieuw de variant met Dusan Tadic in de spits als vervanger van de niet ingeschreven Sébastien Haller. De flankposities worden net als in Frankrijk bezet door Antony en David Neres.

Ajax was vorige week donderdag met 1-2 te sterk in Frankrijk voor de koploper van de Ligue 1. Na een slordige terugspeelbal van Nicolás Tagliafico twintig minuten voor tijd kon Timothy Weah scoren. Door doelpunten van aanvoerder Dusan Tadic en invaller Brian Brobbey in de slotfase ging Ajax er uiteindelijk toch met de overwinning vandoor.

Bij Lille OSC valt op dat Sven Botman centraal achterin een nieuwe partner heeft. José Fonte, die in de heenwedstrijd nog aanvoerder was, is door trainer Christophe Galtier gepasseerd en wordt vervangen door Tiago Djaló. Verder verhuist Jonathan David naar de bank. In plaats van de Canadese spits speelt rechtshalf Jonathan Ikoné, waardoor Timothy Weah doorschuift naar de voorhoede. Op het middenveld krijgt Xeka de voorkeur boven Boubakary Soumaré.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Opstelling Lille OSC: Maignan; Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Sanches, Xeka, Ikoné, Bamba; Weah, Yazici