Ook FIFA 21 neemt maatregelen tegen geschorste André Onana

Woensdag, 24 februari 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:31

EA Sports heeft besloten om ook in FIFA 21 maatregelen te treffen tegen André Onana. De 24-jarige doelman van Ajax, die een dopingschorsing van twaalf maanden uitzit, is verwijderd uit de populaire voetbalgame. Dat geldt voor de offline modi, want in FIFA Ultimate Team is Onana nog wel in te zetten.

FIFA 21 wordt regelmatig voorzien van updates om het spel zo waarheidsgetrouw mogelijk te houden. Bij de laatste update is Onana dus verwijderd uit de selectie van Ajax. Overigens is ook Ron Vlaar niet meer terug te vinden in FIFA 21. De 36-jarige centrumverdediger van AZ besloot onlangs om per direct een punt achter zijn voetballoopbaan te zetten.

Onana zit nog wel in Ultimate Team, de online modus die met spelerskaarten werkt. De spelerskaart van de Kameroener wordt niet meer in omloop gebracht, maar de kaarten die al in bezit zijn van spelers, blijven bruikbaar. Daardoor zal de transferwaarde van Onana in Ultimate Team waarschijnlijk toenemen, omdat zijn spelerskaart schaars wordt.

Samen met ploeggenoot Nicolás Tagliafico is Onana met een rating van 84 de beste speler uit de Eredivisie in FIFA 21. De goalie van Ajax staat op de negentiende plek als het gaat om de beste keepers in de game. Jan Oblak, Alisson Becker en Marc-André ter Stegen zijn de drie best beoordeelde doelmannen uit het spel, als het gaat om de standaardratings die voorafgaand het seizoen zijn bepaald.