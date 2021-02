Naderend vertrek ‘another blow’ én ‘blessing in disguise’ voor Van de Beek

Woensdag, 24 februari 2021 om 15:59 • Chris Meijer • Laatste update: 16:17

De wegen van Manchester United en Juan Mata gaan aan het einde van het seizoen scheiden. Het aflopende contract van de 32-jarige Spaanse middenvelder bevat een optie voor nog een seizoen, maar the Red Devils willen besparen op het salarisbudget en gaan deze dus niet lichten. De Daily Mirror en de Manchester Evening News schrijven dat dat het vertrek van Mata gevolgen heeft voor Donny van de Beek.

De Daily Mirror schrijft dat het naderende vertrek van Mata voor Van de Beek another blow én een blessing in disguise zal zijn. Volgens de Engelse krant kan Van de Beek goed opschieten met Mata, die hem heeft geholpen om op én buiten het veld zijn plek te vinden in Manchester. “Ik ben heel blij met spelers als Juan, hij is creatief en een geweldige passer. Ik denk dat we een goede combinatie vormen op het veld, ik ben zeker blij om met zo’n legende te spelen”, gaf Van de Beek eerder dit seizoen te kennen.

Tegelijkertijd noemde Mata Van de Beek eerder dit seizoen een very clever player. “Ik vind het geweldig om met hem te spelen, omdat hij altijd de ruimte vindt op het veld en het voetbal begrijpt waarvan ik houd. Hij staat altijd op de goede positie”, zo sprak de Spaanse middenvelder lovend over Van de Beek. Ondanks dat Van de Beek en Mata goed met elkaar kunnen opschieten, benadrukt de Daily Mirror dat de Oranje-international bij Manchester United in de pikorde zal stijgen na het vertrek van de routinier.

Daar denkt de Manchester Evening News overigens iets anders over. “Van de Beek profiteert pas als Paul Pogba vertrekt. Hij gaat Bruno Fernandes niet uit de basis spelen en Mata is een uitermate effectieve aanvallende middenvelder geworden”, schrijft de krant uit Manchester. Mata komt dit seizoen overigens amper in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voor. De middenvelder speelde dit seizoen pas twaalf wedstrijden, waarvan acht als basisspeler. Daarin speelde hij overigens ook zo nu en dan als vleugelaanvaller. Van de Beek kwam haast twee keer zo vaak in actie: in 26 officiële duels.

Mata staat sinds januari 2014 onder contract bij Manchester United, dat hem destijds voor bijna 45 miljoen euro overnam van Chelsea. De 41-voudig Spaans international, die eerder voor Valencia en Real Madrid uitkwam, speelde totaal 267 wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij goed was voor 50 doelpunten en 47 assists. Met Manchester United legde hij beslag op de Europa League, de FA Cup en de EFL Cup. Mogelijk staat Mata donderdagavond binnen de lijnen tijdens de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Real Sociedad, dat vorige week al met 1-4 verslagen werd. Solskjaer liet woensdag op de persconferentie in aanloop naar dat duel weten dat Van de Beek niet van de partij is, vanwege een spierblessure.