Bekijk hoe Bayern de Ajax-reeks van Van Gaal in gevaar brengt

Woensdag, 24 februari 2021 om 00:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:30

Bayern München nam dinsdagavond een voorschot op de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger won het eerste achtste finale-duel met Lazio met 1-4 en dat betekent dat trainer Hansi Flick niet één van zijn eerste vijftien duels in het Europese toernooi heeft verloren: veertien zeges, één remise (1-1 tegen Atlético Madrid). Alleen Louis van Gaal bleef met Ajax langer ongeslagen na zijn debuut als trainer in de Champions League: negentien duels. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Stadio Olimpico.

Bekijk de samenvatting van Lazio - Bayern München

Bayern verloor niet één van de laatste achttien duels in de Champions League: zeventien zeges, één gelijkspel. Dat is de op drie na langste reeks in de geschiedenis van het toernooi en de langste reeks sinds een serie van 25 duels zonder nederlaag van Manchester United tot mei 2009. Bayern is al zeventien uitduels op rij ongeslagen in de Champions League: één meer dan Manchester United tussen 2007 en 2010 en drie meer dan Ajax tussen 1994 en 1997.