Verbeek reageert op ‘tirade’ en doet zegje over Clubhouse: ‘Schandalig’

Maandag, 22 februari 2021 om 12:46 • Laatste update: 13:02

Gertjan Verbeek heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad gereageerd op zijn preek richting Willem II-verdediger Jordens Peters. Als analist van ESPN sprak Verbeek Peters vrijdag op geheel eigen wijze toe nadat de ploeg van Zeljko Petrovic met 0-6 had verloren van FC Utrecht. “Mensen hadden het over een tirade tegen Jordens Peters. Dat viel toch wel mee? Ik heb het netjes gehouden dacht ik. Gewoon waar het op staat”, aldus Verbeek.

Verbeek laat tegenover de krant weten dat hij het ‘doodzonde en triest’ vindt als hij naar Willem II kijkt. “En dat uit ik dan. Ik vind ook dat dat moet. Anders ben je geen knip voor de neus waard als analyticus”, aldus de clubloze trainer. De preek van Verbeek na de ontluisterende thuisnederlaag van Willem II werd door ESPN op social media geplaatst. “Het stukje werd vaak gedeeld op internet”, weet Verbeek.

Een tirade zoals alleen Gertjan Verbeek dat kan. pic.twitter.com/haXbizhdCz — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2021

Over ‘dat internet’ wil Verbeek nog wel wat kwijt. Hij wijst naar Clubhouse, een sociaal netwerk dat bestaat uit virtuele kamers waarin mensen live met elkaar kunnen praten. Verbeek noemt het ‘schandalig’ hoe er in de praat-app gesproken is over John Stegeman, die zaterdag werd ontslagen bij PEC Zwolle. “Zelfs mensen die bij PEC Zwolle werken. Dat is iets van tegenwoordig, iets van de huidige maatschappij. Iedereen kan maar alles roepen over trainers. Over de telefoon, lekker veilig. Maar als je ze in het echt tegenkomt durven ze niks te zeggen. Staan ze met de mond vol tanden. Dat is toch veel erger dan zo’n interviewtje op tv?”

PEC Zwolle

Verbeek liet eerder weten dat hij een gesprek heeft gehad over het trainerschap bij PEC Zwolle. Toch lijkt het erop dat de nummer dertien van de Eredivisie voor een andere trainer kiest. Verbeek geeft aan al enige tijd niets meer gehoord te hebben vanuit Zwolle. “En als je tussen de regels doorleest willen ze bij PEC komende vrijdag al een nieuwe trainer op de bank hebben zitten. De telefoon is zondagochtend om tien uur niet overgegaan bij Gertjan Verbeek kan ik je vertellen.” Studio Voetbal meldde zondagavond dat Art Langeler in poleposition staat om Stegeman op te volgen.