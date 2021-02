Studio Voetbal onthult topkandidaat voor vacature bij PEC Zwolle

Maandag, 22 februari 2021 om 00:14 • Yanick Vos • Laatste update: 00:26

Art Langeler keert naar alle waarschijnlijkheid terug als trainer bij PEC Zwolle. Sjoerd van Ramshorst maakte zondagavond bij Studio Voetbal bekend dat Langeler op poleposition staat om in te stappen bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie. Hij moet de opvolger worden van John Stegeman, die zaterdagavond werd ontslagen na de 3-2 nederlaag tegen FC Emmen.

“Volgens onze bronnen staat Art Langeler op poleposition om hoofdtrainer bij PEC Zwolle te worden”, aldus Van Ramshorst aan het einde van de uitzending. Langeler is sinds 2018 werkzaam bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling. Daarvoor was hij trainer van Jong Oranje. Hij is geen onbekende bij PEC Zwolle. Langeler was eerder werkzaam in de jeugdopleiding van de club en stond van 2010 tot 2013 aan het roer van de hoofdmacht. Onder zijn leiding promoveerde Zwolle in 2012 naar de Eredivisie.

De clubleiding van de Zwollenaren maakte zaterdagavond bekend dat Stegeman op non-actief was gesteld. Dit besluit werd genomen na de nederlaag tegen hekkensluiter FC Emmen, dat liefst 349 dagen geen competitieduel had gewonnen. “PEC Zwolle gaat nu verder op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en hoopt deze spoedig te presenteren", zo meldde de club via de officiële kanalen. Dat zou direct ook de coach kunnen worden die volgend seizoen voor de groep staat, maar het kan ook iemand zijn die de resterende wedstrijden voor de groep gaat staan.

De wegen van Stegeman en PEC zouden na dit seizoen al scheiden, zo werd eind december bekend. Hoewel PEC toentertijd in de middenmoot van de Eredivisie stond, was de clubleiding van mening dat er meer rendement uit het eerste half jaar gehaald had kunnen worden. Vanuit de spelersgroep, technische staf en directie bestond wel de nadrukkelijke wens om het seizoen met elkaar af te maken. Gertjan Verbeek was in beeld bij PEC, maar Langeler lijkt de voorkeur te krijgen.