De zondebok van Barcelona krijgt een 1: ‘Koeman telt de dagen af’

Zondag, 21 februari 2021 om 20:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:18

Clément Lenglet is na de puntendeling van Barcelona tegen Cádiz (1-1) in LaLiga de gebeten hond. De verdediger veroorzaakte vlak voor tijd een strafschop toen hij Rúben Sobrino op onhandige wijze een trap verkocht. Een dure misstap voor het team van Ronald Koeman, daar koploper Atlético Madrid zaterdag juist had verloren van Levante (0-2) en de achterstand nu niet zes maar acht punten bedraagt. De kritiek van de kranten in Spanje op Lenglet is niet mals en dat is ook zeker niet voor het eerst deze voetbaljaargang.

Sport deelde zes onvoldoendes uit aan de basiskrachten van Barcelona en de laagste beoordeling was voor Lenglet: een drie. “De Fransman leek rustiger en zekerder onder de hoede van Gerard Piqué tót het moment van de strafschop voor Cádiz. Een infantiele actie die Barcelona dure punten heeft gekost.” Ook AS hield zich niet in. “Slecht. Een absurde strafschop in de laatste minuten van de wedstrijd. Lenglet gaf Sobrino een absurde trap in zijn poging om de bal weg te werken. Voorafgaand aan zijn absurde actie, had hij al veel moeite om Álvaro Negredo in toom te houden. Koeman zal waarschijnlijk de dagen aftellen dat hij weer over Ronald Araújo kan beschikken.”

“Hij hoefde bijna heel de wedstrijd niets te doen en vlak voor tijd begaat hij een infantiele overtreding op Sobrino”, valt bij Marca te lezen. “Hij is ver, héél ver, verwijderd van het niveau dat wordt geëist van een centrumverdediger om voor Barcelona te kunnen spelen. Zelfs voor dit Barcelona.” In een ander artikel haalt de meest verkochte sportkrant van Spanje de verdediger figuurlijk door het slijk. “Mét Lenglet is het onmogelijk voor Barcelona. Het seizoen van Lenglet benadeelt Barcelona. Van de strafschop op Sergio Ramos in de Clásico tot de laatste tegen Cádiz. Hij was voorheen een betrouwbare verdediger, maar nu is hij onherkenbaar. Zó onherkenbaar zelfs dat Samuel Umtiti eventjes de voorkeur kreeg.”

“Koeman is het zat om telkens maar om de komst van Eric García te vragen en de tijd geeft de Nederlander steeds meer gelijk. De rentree van Araújo is noodzakelijker dan ooit.” Ook de teksten van Mundo Deportivo zijn veelzeggend. “Lenglet moet eens goed naar zichzelf kijken. Hij gaf een Cádiz, dat nauwelijks voor problemen kon zorgen, aan het eind een strafschop cadeau. In een situatie die he-le-maal niets voorstelde. En de teller loopt maar op dit seizoen.”

ElDesmarque deelde slechts één basiskracht een voldoende uit: Pedri kreeg een zes. Voor Lenglet daarentegen zat er niet meer dan een, bijna historische, één in. “Horror. Lenglet is, voor de zoveelste keer dit seizoen, de reden van puntverlies van Barcelona", zo valt op de populaire website te lezen. "Hij veroorzaakte als een jeugdspeler een strafschop. Een strafschop die Barcelona zich niet kan permitteren als men daadwerkelijk mee wil doen in de strijd om de landstitel.”

Volgens El Pais was het wachten op ‘de gebruikelijke fout’ van Barcelona. “En niet voor de eerste én laatste keer was het Lenglet die de fout beging. De scheidsrechter wees naar de stip. Het was ook nog nota bene de eerste strafschop die Cadiz dit seizoen meekreeg”, verzuchtte de kwaliteitskrant. Ook populaire fansites zijn de misstappen van Lenglet meer dan beu. “Beschamende blunder van Lenglet veroordeelt Barcelona”, zo staat bijvoorbeeld boven het wedstrijdverslag van het populaire FCBarcelonanoticias.