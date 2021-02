Man United enkele uren voor aftrap thuisduel getroffen door corona-uitbraak

Zondag, 21 februari 2021 om 12:58 • Rian Rosendaal

Er is sprake van een corona-uitbraak in de technische staf van Manchester United, zo weet onder meer de Daily Mirror zondagmiddag te melden. Het voor the Red Devils vervelende nieuws komt enkele uren voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Newcastle United van zondagavond. Vooralsnog gaat het duel op Old Trafford, met de eerste balomwenteling om 20.00 uur, nog wel gewoon door.

Vanwege de Engelse wet op de privacy worden de namen van de stafleden die het coronavirus hebben opgelopen niet openbaar gemaakt, zo voegt bovengenoemde krant daaraan toe. Het is wel duidelijk dat manager Ole Gunnar Solskjaer niet positief heeft getest op het virus. "Nicky Butt en Mark Dempsey (allebei verantwoordelijk voor spelersontwikkeling bij Manchester United, red.) zitten vanavond naast Solskjaer op de bank, omdat sommige stafleden in verplichte zelfisolatie zullen gaan.", meldt de club zondag in een statement. Volgens de Daily Mirror gaat het in totaal om drie leden van de technische staf die vanwege coronabesmetting verstek moeten laten gaan.

Het drietal zou vorige week een positieve test hebben afgelegd, waardoor ze afgelopen donderdag ook al niet aanwezig waren tijdens de uitwedstrijd van Manchester United tegen Real Sociedad (0-4) in de tweede ronde van de Europa League. In januari moest Michael Carrick, de rechterhand van Solskjaer in Manchester, al in zelfisolatie nadat bij de oud-middenvelder het coronavirus was geconstateerd.

Paul Pogba en Alex Telles kregen in november te horen dat ze besmet waren geraakt met het coronavirus, terwijl vleugelaanvaller Facundo Pellistri in januari dezelfde boodschap kreeg na een coronatest. Donny van de Beek heeft nog geen problemen ondervonden en de middenvelder kan zondag gewoon aantreden tegen Newcastle, mocht Solskjaer een beroep op hem doen.