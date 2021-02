‘Het is mijn schuld dat Ziyech op dit moment niet in vorm is’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 20:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:15

Thomas Tuchel heeft de schuld op zich genomen voor het feit dat Hakim Ziyech momenteel niet uit de verf komt bij Chelsea. De oefenmeester, die in zijn eerste zes wedstrijden met Chelsea ongeslagen bleef, deed slechts twee keer een beroep op de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. In de laatste vier competitiewedstrijden van Chelsea kwam Ziyech niet in actie; eenmaal zat hij niet bij de selectie en driemaal bleef hij op de bank..

Volgens Tuchel hoeft de Marokkaans international de schuld niet bij zichzelf te zoeken. “Het is eigenlijk mijn schuld, niet de zijne”, aldus de Duitse oefenmeester. “Het zijn moeilijke beslissingen op dit moment. Dat geldt ook voor Mason Mount, Callum Hudson-Odoi en Christian Pulisic. Het is nooit gemakkelijk, maar het is positief dat we zoveel kwaliteit hebben dat we deze keuzes kunnen maken. Ik kies op dit moment voor andere spelers, waardoor ik begrijp dat Ziyech even moet doorbijten. Het is mijn verantwoordelijkheid dat hij niet meer van zijn potentieel kan laten zien.”

Ziyech kwam sinds zijn overgang naar Chelsea tot veertien officiële wedstrijden, waarvan elf in de Premier League. In het FA Cup-toernooi liet hij drie optredens noteren. Ziyech moest de gehele maand december vanaf de kant toekijken wegens blessureleed. “Hij is niet de enige die last heeft van mijn beslissingen”, gaat Tuchel verder. “Zo gaat dat soms bij een club als Chelsea met een ploeg die blijft winnen. Als hij ervoor zorgt dat hij klaar is zodra ik hem nodig heb, zal het snel weer omdraaien. Daar ben ik van overtuigd. ”

Chelsea heeft zich na een matige serie onder de ontslagen Frank Lampard enigszins herpakt en is door vier overwinningen op rij opgeklommen naar de vierde plek in de Premier League. Zaterdag moet de ploeg van Tuchel op bezoek bij Southampton, waarna dinsdag in de Champions League de eerste ontmoeting met Atlético Madrid wacht. “We doen nog op meerdere fronten mee en ons programma is heel zwaar. Ik zal Hakim zonder twijfel nog nodig hebben. Ik daag hem uit te laten zien dat ik hem ten onrechte buiten het elftal laat.”