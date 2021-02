‘Van den Brom op matje geroepen door Genk-bestuur; zondag lijkt cruciaal'

De positie van John van den Brom als trainer van Racing Genk lijkt te wankelen. Het Laatste Nieuws meldt vrijdag dat er zelfs als spoedoverlg is geweest tussen voorzitter Peter Croonen, technisch directeur Dimitri de Condé en de Nederlandse trainer, om de teleurstellende resultaten van de laatste weken te bespreken. Gezien de sportieve Malaise bij Genk lijkt het thuisduel met Beerschot van zondag heel belangrijk te zijn voor de toekomst van Van den Brom bij de Belgische club.

De sportieve crisis kreeg woensdag een vervolg met een 3-1 nederlaag tegen KV Oostende. Nummer drie Genk wist van de laatste tien competitiewedstrijden er slechts twee winnend af te sluiten, waardoor de achterstand op koploper Club Brugge is opgelopen tot maar liefst zeventien punten. "Voorlopig ligt het hoofd van Van den Brom nog niet op het kapblok. Een publiekelijke steunbetuiging vanuit de club bleef gisteren uit. De vraag is hoeveel krediet Van den Brom nog krijgt van hogerhand. Feit is dat zijn functioneren door een aantal bestuursleden hoe langer hoe meer in vraag wordt gesteld", zo beoordeelt de Belgische krant de onrustige situatie in Genk.

Volgens Het Laatste Nieuws eist het Genk-bestuur zondag tegen Beerschot 'een duidelijke reactie' van Van den Brom en zijn spelers. "Zij zien te weinig overtuiging op het veld én in de dug-out." De Belgische krant neemt het tot slot ook op voor Van den Brom tijdens de sportieve crisis van Genk. "Het is niet Van den Brom die tegen Oostende twee domme strafschopovertredingen beging. Het is niet Van den Brom die twee wedstrijden na elkaar een rode kaart pakte. Als de spelers achter hun trainer staan, zoals ze beweren, dan is het nú tijd om hun verantwoordelijkheid op te nemen." Van den Brom blijft ondanks de matige serie met optimisme naar de toekomst kijken bij Genk.

"Toen we zeven wedstrijden achter elkaar wonnen dansten we met z'n allen de polonaise, nu gaat het al zeven wedstrijden minder", liet de trainer optekenen in de Belgische media na de nederlaag tegen Oostende. "Maar ik heb het volste vertrouwen in de kwaliteiten van deze groep. Het moet gewoon beter en daar zijn we onszelf van bewust. Zo kan het niet langer." Bij Genk stonden dit seizoen, inclusief Van den Brom, al vier coaches voor de groep. Na het vertrek van Hannes Wolf en Jess Thorup fungeerde Domenico Olivieri tot tweemaal toe als tussenpaus.