Erik ten Hag maakt opstelling van Ajax tegen Lille OSC bekend

Donderdag, 18 februari 2021 om 19:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:18

De opstelling van Ajax voor de Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC is bekend. Erik ten Hag kiest ervoor om Dusan Tadic in de spits te laten beginnen, daar Ajax het moet stellen zonder Sébastien Haller. Lille en Ajax beginnen donderdagavond om 21.00 uur aan de eerste onderlinge ontmoeting in de zestiende finale van de Europa League.

Ajax kreeg woensdag het slechte nieuws dat Noussair Mazraoui niet fit is voor de wedstrijd. De rechtsback viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 zege) en zijn herstel verliep niet snel genoeg om mee te kunnen reizen naar Frankrijk. De achttienjarige Devyne Rensch is zijn vervanger en krijgt daarmee de voorkeur boven Sean Klaiber. Ajax moet het verder doen zonder de geschorsten Ryan Gravenberch en André Onana.

Verder ontbreekt Haller, doordat Ajax de spits vergat in te schrijven voor de Europa League. Vorig seizoen koos Ten Hag voor Tadic in de punt van de aanval in de duels met Lille en de oefenmeester maakt ditmaal dezelfde keuze. Lassina Traoré en Brian Brobbey kunnen in de punt van de aanval uit de voeten, maar zij kwamen afgelopen maandag nog in actie bij Jong Ajax en moeten genoegen nemen met een plek op de bank.

Door de schorsing van Gravenberch lijkt Daley Blind op het middenveld te gaan spelen. De Oranje-international speelde vorige week ook op die positie tegen PSV en kreeg daar de complimenten voor. Lisandro Martínez neemt naar verwachting zijn plek centraal in de achterhoede op en speelt daar naast Jurriën Timber.

Bij Lille vormt Sven Botman zoals verwacht het centrale verdedigingsduo met aanvoerder José Fonte. Verder valt op dat Timothy Weah op de rechterflank de voorkeur krijgt boven Jonathan Ikoné. Voorin zijn geen verrassingen: recordaankoop Jonathan David krijgt steun van Yusuf Yazic. Aan de kant van de Fransen ontbreken de middenvelders Benjamin André en Xeka door een schorsing, terwijl Burak Yilmaz geblesseerd is.

Opstelling Lille OSC: Maignan; Reinildo, Botman, Fonte, Celik; Bamba, Soumaré, Sanches, Weah; David, Yazici

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres