Verrassende assist-prins leidt nieuwe misstap van Atlético Madrid in

Woensdag, 17 februari 2021 om 21:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:09

Atlético Madrid heeft woensdagavond punten laten liggen in LaLiga. Het team van Diego Simeone moest genoegen nemen met een remise bij Levante, een inhaalwedstrijd van de tweede speeldag: 1-1. De voorsprong op regerend landskampioen Real Madrid bedraagt na het tweede gelijkspel in de laatste drie speeldagen nog altijd zes punten en Atlético heeft bovendien nog een duel tegoed: 55 om 49. Het Barcelona van Ronald Koeman verzamelde negen punten minder in evenveel duels als de koploper van de Spaanse competitie: 55 om 46.

In de eerste vijftien minuten was Atlético duidelijk de bovenliggende partij tegen een behoudend spelend Levante. De thuisploeg had vooral moeite met de mee opkomende Sime Vrsaljko aan de zijkant. Het was echter toch de ploeg van trainer Paco López die in de zeventiende minuut aan de leiding ging. José María Giménez anticipeerde verkeerd, waarna Jorge de Frutos meters kon maken en de bal op het juiste moment aan Enis Bardhi kon geven. De middenvelder passeerde doelman Jan Oblak met een lage inzet: 1-0.

Het was alweer de negende (!) assist van De Frutos dit seizoen in LaLiga. Op dat gebied deed alleen Antoine Griezmann van Barcelona het met elf stuks beter. Het duurde voordat het team van Simeone besefte dat het over een andere boeg moest worden gegooid. In de eerste twintig minuten na de 1-0 kwam Atlético niet verder dan twee kansen voor Luis Suárez en Saúl Ñiguez en was Roger Martí aan de andere kant van het veld met een schot net boven de kruising dicht bij de 2-0.

Atlético met een gelukje op gelijke hoogte! ?? Een schot van Marcos Llorente valt via een Levante-hoofd binnen voor de 1-1 ????#ZiggoSport #LaLiga #LevanteAtleti pic.twitter.com/9cspz7obBi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2021

Na 37 minuten kwamen de bezoekers dankzij een gelukje op gelijke hoogte. Een schot van Marcos Llorente met links werd door Rober Pier dusdanig van richting veranderd dat doelman Aitor Fernández kansloos was. Het was aan de sluitpost te danken dat Suárez en daarna Llorente niet nog voor rust voor de 1-2 zorgden. In de tweede helft waren Levante en Atlético ook aan elkaar gewaagd. Oblak keerde na iets meer dan een uur spelen een ferm schot van Carlos Clerc en luttele minuten later was Llorente met een gevaarlijke inzet dicht bij de 1-2.

Richting het eindsignaal zette Atlético meer druk en hing een tweede doelpunt van los Colchoneros in de lucht. Zes minuten voor het einde belandde de bal ook achter Aitor, maar Saúl stond buitenspel toen hij de bal van Joao Félix ontving. Enkele minuten later was Oblak echter degene die een punt voor Atlético veiligstelde. De Sloveen had opnieuw een antwoord op een ferm schot van Clerc. Over drie dagen speelt Atlético opnieuw en nota bene wederom tegen Levante, maar dan in het eigen Wanda Metropolitano.